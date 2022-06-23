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В Бурятии ожидаются жаркие выходные

В Бурятии ожидаются жаркие выходные
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Воздух прогреется до +32

Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня. Ожидается жаркая погода с кратковременными дождями и грозами. На время ухудшения погоды будет усиливаться ветер.

Так, по данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 24 июня, по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах 14, при грозе порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +4,+9, днём +26,+31, местами +18,+23.

В субботу, 25 июня, по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 5-10, в отдельных районах 14 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +5,+10, днём +26,+31, местами +17,+22.

В воскресенье, 26 июня, также местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 4-9, в отдельных районах 14 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +5,+10, днём +27,+32, местами +17,+22.

прогноз погоды

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