Первый официальный пляж открылся в Бурятии



- Высокая гибель людей зарегистрирована в несанкционированных местах, где стоят запрещающие знаки и купание представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья граждан. С целью предупреждения несчастных случаев сотрудники МЧС совместно с другими представителями ведомств патрулируют водоёмы, проводят профилактические беседы с отдыхающими и раздают памятки, - отметил главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Антон Димов.



Как сообщал «Байкал-Daily», в этом сезоне в Бурятии Как сообщал «Байкал-Daily», в этом сезоне в Бурятии планируют открыть 11 пляжей , лишь один из которых будет находиться в Улан-Удэ - на протоке Степная на острове Комсомольский.

21 июня в Бурятии заработал первый официальный пляж. Это пляж детского оздоровительного лагеря «Сибиряк» на озере Щучье в селе Тахой Селенгинского района.В ближайшее время планируется открыть ещё два пляжа в Улан-Удэ и Селенгинcком районе, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.