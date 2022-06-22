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Первый официальный пляж открылся в Бурятии

Первый официальный пляж открылся в Бурятии
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Вскоре должны заработать ещё два пляжа

21 июня в Бурятии заработал первый официальный пляж. Это пляж детского оздоровительного лагеря «Сибиряк» на озере Щучье в селе Тахой Селенгинского района.

В ближайшее время планируется открыть ещё два пляжа в Улан-Удэ и Селенгинcком районе, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.
 
- Высокая гибель людей зарегистрирована в несанкционированных местах, где стоят запрещающие знаки и купание представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья граждан. С целью предупреждения несчастных случаев сотрудники МЧС совместно с другими представителями ведомств патрулируют водоёмы, проводят профилактические беседы с отдыхающими и раздают памятки, - отметил главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Антон Димов.
 
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом сезоне в Бурятии планируют открыть 11 пляжей, лишь один из которых будет находиться в Улан-Удэ - на протоке Степная на острове Комсомольский. 
пляж

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