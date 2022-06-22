 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 июня

21 июня

Популярное

В Бурятии нет лесных пожаров

В Бурятии нет лесных пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ситуация с начала пожароопасного сезона спокойная

За прошедшие сутки в Бурятии лесных пожаров не зарегистрировано. На утро 22 июня их также нет, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого последний лесной пожар был зарегистрирован 20 июня. Возгорание произошло в Селенгинском районе из-за сухой грозы и было потушено в первые же часы.

В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф от 15 тысяч рублей.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии бывшему военному по ошибке выплатили более 200 тысяч
В Бурятии бывшему военному по ошибке выплатили более 200 тысяч
Общество, 22.06.2022
Мужчина незаконно получил выплаты в течение года
Из Бурятию в Монголию пытались незаконно вывезти двух носух
Из Бурятию в Монголию пытались незаконно вывезти двух носух
Общество, 22.06.2022
Женщину с носухами остановили на границе в Кяхте
Более трёх миллионов молодых деревьев высадили в Бурятии
Более трёх миллионов молодых деревьев высадили в Бурятии
Общество, 22.06.2022
Посадки лесных культур прошли в 15 районах республики
На Украине погиб десантник из Бурятии
На Украине погиб десантник из Бурятии
Общество, 22.06.2022
Баясхалан Цырендашиев был уроженцем Джидинского района
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 22.06.2022
Ситуация с начала пожароопасного сезона спокойная
В Бурятии водителю-наркоману усилили наказание
В Бурятии водителю-наркоману усилили наказание
Общество, 22.06.2022
Прокурор посчитал ранее назначенное наказание мягким 
У границы с Бурятией проведут фестиваль декабристов
У границы с Бурятией проведут фестиваль декабристов
Общество, 22.06.2022
В Забайкалье в четвёртый раз состоится фестиваль «Во глубине сибирских руд»
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
Общество, 22.06.2022
По республике ожидаются грозы
Улан-Удэ впервые примет фестиваль йоги
Улан-Удэ впервые примет фестиваль йоги
Общество, 21.06.2022
Мероприятие пройдёт 26 июня
В Улан-Удэ покажут выставку пленэрных работ
В Улан-Удэ покажут выставку пленэрных работ
Общество, 21.06.2022
Её авторами стали не только профессионалы, но и любители
В Иркутске отметят Международный день балалайки
В Иркутске отметят Международный день балалайки
Общество, 21.06.2022
Мероприятие пройдёт возле скульптуры балалаечника
В Бурятии научная экспедиция изучит Тункинский рифт
В Бурятии научная экспедиция изучит Тункинский рифт
Общество, 21.06.2022
Тунка станет уникальным полигоном для научно-исследовательских работ
На Дальнем Востоке проведут сборы с гранатомётчиками
На Дальнем Востоке проведут сборы с гранатомётчиками
Общество, 21.06.2022
Более тысячи военнослужащих ВВО изучат приёмы современного боя
Улан-Удэ присоединится к акции «Свеча памяти»
Улан-Удэ присоединится к акции «Свеча памяти»
Общество, 21.06.2022
Свечи зажгут на мемориале Победы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^