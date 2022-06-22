Ситуация с начала пожароопасного сезона спокойная
За прошедшие сутки в Бурятии лесных пожаров не зарегистрировано. На утро 22 июня их также нет, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого последний лесной пожар был зарегистрирован 20 июня. Возгорание произошло в Селенгинском районе из-за сухой грозы и было потушено в первые же часы.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф от 15 тысяч рублей.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина незаконно получил выплаты в течение года
Женщину с носухами остановили на границе в Кяхте
Туристический поезд ходит из Иркутска и Улан-Удэ
Посадки лесных культур прошли в 15 районах республики
Баясхалан Цырендашиев был уроженцем Джидинского района
Ситуация с начала пожароопасного сезона спокойная
Прокурор посчитал ранее назначенное наказание мягким
В Забайкалье в четвёртый раз состоится фестиваль «Во глубине сибирских руд»
По республике ожидаются грозы
Мероприятие пройдёт 26 июня
Её авторами стали не только профессионалы, но и любители
Мероприятие пройдёт возле скульптуры балалаечника
Тунка станет уникальным полигоном для научно-исследовательских работ
Более тысячи военнослужащих ВВО изучат приёмы современного боя
Свечи зажгут на мемориале Победы