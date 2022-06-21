По наказам улан-удэнцев благоустраивают общественные пространства и строят детские площадки

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Из почти 1400 наказов мэру было исполнено уже 1140



По наказам горожан мэру Улан-Удэ благоустраивают общественные пространства и строят детские площадки. Так, жители дома по улице Воровского, 27 давно ждали установки игровой площадки для детей. Сейчас здесь установлены качели, карусель, песочница и т.д. Дети и местные жители довольны площадкой для подвижных игр с резиновым покрытием.



– Мы проживаем в этом дворе с начала постройки этого дома. У нас практически ничего не было. Благодаря совместным усилиям в нашем дворе стало уютно, комфортно. Мы в свою очередь здесь высадили саженцы рябины, сосны. Поливаем и ухаживаем за ними. Просим детей и их родителей бережнее относиться к нашему общему хозяйству, – рассказала Ирина Кашекина, местная жительница.



В этом году благоустройство двора продолжается. Здесь сняли старый асфальт и укладывают новый.



Отметим, больше всего наказов мэру касалось сферы благоустройства и создания комфортной городской среды – 709. Только в Советском районе за три года благоустроено шесть общественных пространств. Одно из них в центре города – сквер «Журавли».



– Для исполнения поручений горожан привлекаются средства по разным программам. Здесь мы задействовали проект «Народный бюджет», который уже полюбился уланудэнцам. Подрядчики установили новые тротуарные площадки под скамейки, фонарные столбы со светодиодными торшерами, скамейки и урны, а также построили дополнительную тротуарную дорожку от лестницы. В этом году продолжается благоустройство ещё четырёх общественных территорий, – пояснил Евгений Алексеев, заместитель руководителя администрации Советского района.



Новое пространство оценили и местные жители.



– Особенно здесь очень хорошо отдыхать вечером, с маленькими ребятишками. Здесь зона неопасная для маленьких детей, зелени много, освещение хорошее. Довольны ветераны, все приходят отдохнуть и побеседовать с соседями, – отметила Валентина Казанцева, председатель совета дома по улице Борсоева.



Из почти 1400 наказов мэру уже исполнено 1140. Оставшиеся 200 с лишним предложений горожан будут реализованы в этом и следующем году.



Все поступившие наказы были объединены и сгруппированы по темам. Повторяющиеся наказы были оформлены как один. Больше всего наказов касалось сферы благоустройства и создания комфортной городской среды – 709. На втором месте наказы по дорожному хозяйству и логистике – 139. 315 наказов касается сферы образования. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

