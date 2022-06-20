Осуждённый из Улан-Удэ провёл отпуск за пределами колонии

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённого из колонии строгого режима поощрили таким способом впервые за 10 лет



В исправительной колонии №8 строгого режима в Улан-Удэ подвели итоги на лучший отряд осуждённых за первое полугодие текущего года. Отряду, победившему в конкурсе, вручили сладкий подарок. А одному из осуждённых, показавших лучшие результаты в труде, спортивных и культурно-массовых мероприятиях, в качестве поощрения разрешили провести отпуск длительностью за пределами исправительного учреждения. Колонию он смог покинуть на двое суток.



- За последние 10 лет это первый осуждённый, который провел свой ежегодный оплачиваемый отпуск вне стен исправительного учреждения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Конкурс между отрядами проводится ежеквартально «для поднятия соревновательного духа осуждённых и дальнейшего стимулирования их к правопослушному поведению», пояснили в ведомстве.

