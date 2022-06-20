Осуждённого из колонии строгого режима поощрили таким способом впервые за 10 лет
В исправительной колонии №8 строгого режима в Улан-Удэ подвели итоги на лучший отряд осуждённых за первое полугодие текущего года. Отряду, победившему в конкурсе, вручили сладкий подарок. А одному из осуждённых, показавших лучшие результаты в труде, спортивных и культурно-массовых мероприятиях, в качестве поощрения разрешили провести отпуск длительностью за пределами исправительного учреждения. Колонию он смог покинуть на двое суток.
- За последние 10 лет это первый осуждённый, который провел свой ежегодный оплачиваемый отпуск вне стен исправительного учреждения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Конкурс между отрядами проводится ежеквартально «для поднятия соревновательного духа осуждённых и дальнейшего стимулирования их к правопослушному поведению», пояснили в ведомстве.
Осуждённый из Улан-Удэ провёл отпуск за пределами колонии
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