В Бурятии работникам пришкольного интерната выплачивали зарплату ниже МРОТ

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Прокурорской проверкой выявлены факты выплаты заработной платы в размере ниже минимального размера оплаты труда. Двум работникам пришкольного интерната в Окинском районе Бурятии с января по май 2022 года выплачивалась заработная плата без учёта изменившегося минимального размера оплаты труда.



Начальнику управление образования Окинского района внесено прокурорское представление. В суд направлен иск о признании незаконными действия образовательного учреждения, управления образования по выплате заработной плате в размере ниже МРОТ, а также понуждении выплатить образовавшуюся задолженность.



После прокурорского вмешательства работникам доначислена и выплачена заработная плата в размере 12,5 тысяч рублей.



Кроме того, в отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении за установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством. Виновного привлекли к административной ответственности в виде предупреждения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

