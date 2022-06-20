В дело вмешалась прокуратура
Прокурорской проверкой выявлены факты выплаты заработной платы в размере ниже минимального размера оплаты труда. Двум работникам пришкольного интерната в Окинском районе Бурятии с января по май 2022 года выплачивалась заработная плата без учёта изменившегося минимального размера оплаты труда.
Начальнику управление образования Окинского района внесено прокурорское представление. В суд направлен иск о признании незаконными действия образовательного учреждения, управления образования по выплате заработной плате в размере ниже МРОТ, а также понуждении выплатить образовавшуюся задолженность.
После прокурорского вмешательства работникам доначислена и выплачена заработная плата в размере 12,5 тысяч рублей.
Кроме того, в отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении за установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством. Виновного привлекли к административной ответственности в виде предупреждения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии работникам пришкольного интерната выплачивали зарплату ниже МРОТ
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