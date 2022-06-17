Непогода ожидается по всей республике
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение. По данным Бурятского гидрометцентра, вечером 17 июня по юго-западу, а 18 июня по всей республике ожидаются сильные дожди, грозы, местами град, при грозах порывы до 20 м/с.
Ночью 18 июня по юго-западу и южному Прибайкалью местами очень сильные дожди, сильные ливни.
Главное управление МЧС по Бурятии рекомендует соблюдать меры безопасности. При сильном дожде, грозе, ливне, граде специалисты советуют оставаться в помещении.
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
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