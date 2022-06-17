В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Непогода ожидается по всей республике



В Бурятии объявлено штормовое предупреждение. По данным Бурятского гидрометцентра, вечером 17 июня по юго-западу, а 18 июня по всей республике ожидаются сильные дожди, грозы, местами град, при грозах порывы до 20 м/с.



Ночью 18 июня по юго-западу и южному Прибайкалью местами очень сильные дожди, сильные ливни.



Главное управление МЧС по Бурятии рекомендует соблюдать меры безопасности. При сильном дожде, грозе, ливне, граде специалисты советуют оставаться в помещении.

