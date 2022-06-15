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Школы Бурятии получат допфинансирование на горячее питание

Школы Бурятии получат допфинансирование на горячее питание
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Все образовательные учреждения должны перейти на бесплатное питание для младшеклассников до 1 сентября 2023 года

В России в новом учебном году субсидии на обеспечение бесплатного горячего питания для школьников получат ещё 34 общеобразовательные организации из четырёх регионов страны, в том числе и в Бурятии. Согласно распределению бюджетных средств дополнительно в республику направят сумму более 166,9 тыс. руб.

Напомним, что траты субъектов софинансируются федеральным бюджетом. Сумма государственной поддержки пропорциональна числу учащихся младших классов в каждом заведении. Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, в Бурятии за прошлый год на эти цели было направлено 752 112,2 тыс. руб., в том числе 706 985,5 тыс. руб. из федерального бюджета, а в текущем году изначально была заложена сумма в размере 803 557,2 тыс. руб., в том числе 755 343,8 тыс. руб. из федерального бюджета.

Бесплатное школьное питание положено ученикам начальных классов, которые получают его раз в день – на завтрак или обед. Также в эту категорию входят льготники: дети из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, дети-инвалиды, сироты и т.д., которые получают двухразовое питание в школах. В случае обучения детей-инвалидов на дому, им полагается сухпаек. Решение об остальных учениках принимают органы местного самоуправления.

В начальных классах оформлять право на получение питания не требуется, так как оно предоставляется автоматически. Льготникам необходимо обратиться в органы соцзащиты или администрацию образовательного учреждения и предоставить заявление, копии паспортов и свидетельств о рождении ребёнка, а также необходимые справки и, в случае наличия аллергии, подтверждающие её наличие документы.

В качестве горячего питания может быть обед из двух блюд или только второе, к которым предъявляются определённые требования. Так, завтрак по количеству суточных калорий должен быть не меньше 20-25%, а обед - 30-35%. Кроме того, приёмы пищи обязаны содержать белки, витамины и микроэлементы, а также быть разнообразными. Температура горячих блюд и напитков при подаче составляет 65-75 градусов.

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