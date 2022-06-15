В Улан-Удэ будут выращивать хвойные и фруктовые деревья







В питомнике выращивают различные виды кустарников и деревьев: хвойные, лиственничные, фруктовые, декоративные. Более 4 тысяч саженцев уже прижились. Отдельную площадку отвели для маточного сада. Эти растения послужат для получения семян.



- Предварительно мы изучали опыт других регионов, выходили на города Хабаровск, Иркутск, Новосибирск. Руководитель проекта ездил в Казань, чтобы правильно организовать питомник, - рассказал заместитель мэра Улан-Удэ, председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



На площади питомника планируют создать зону для торговли, где каждый желающий сможет приобрести саженцы и получить рекомендации по их посадке.



Во время церемонии открытия глава Бурятии Алексей Цыденов посадил рябину.





14 июня в Улан-Удэ открыли питомник для выращивания деревьев и кустарников, сообщили в пресс-службе правительства республики.- Создание питомника решит проблему недостатка качественных саженцев для озеленения и позволит сэкономить бюджет города, так как не придётся тратить деньги на покупку саженцев у частников. К работе в питомнике мы планируем привлечь студентов. Ребята из лесопромышленного колледжа и БГСХА смогут проходить здесь практику, проводить научные исследования и внедрять инновационные разработки по уходу за саженцами. Они уже начали знакомство с этой работой и участвуют в посадке растений, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.Из 10 га предоставленной земли в работе уже 3 га.