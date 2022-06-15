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Жителю Бурятии администрация затянула с ответом

Жителю Бурятии администрация затянула с ответом
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина обратился в прокуратуру

Житель Закаменского района Бурятии 24 февраля направил письменное обращение в администрацию района по вопросу получения архивных документов на земельный участок.

Однако орган местного самоуправления не направил письменный ответ заявителю в 30-дневный срок. Лишь в ходе прокурорской заявитель получил ответ.

Главе муниципального образования внесено прокурорское представление, которое удовлетворено.

Кроме того, прокурором в отношении ответственного лица районной администрации возбуждено административное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Ему назначено наказание в виде предупреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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