Жителю Бурятии администрация затянула с ответом

Мужчина обратился в прокуратуру



Житель Закаменского района Бурятии 24 февраля направил письменное обращение в администрацию района по вопросу получения архивных документов на земельный участок.



Однако орган местного самоуправления не направил письменный ответ заявителю в 30-дневный срок. Лишь в ходе прокурорской заявитель получил ответ.



Главе муниципального образования внесено прокурорское представление, которое удовлетворено.



Кроме того, прокурором в отношении ответственного лица районной администрации возбуждено административное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Ему назначено наказание в виде предупреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

