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В парке Улан-Удэ развернётся «Верхнеудинская ярмарка»

В парке Улан-Удэ развернётся «Верхнеудинская ярмарка»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Впервые здесь пройдёт «Фестиваль чая»

18 и 19 июня в Улан-Удэ состоится «Верхнеудинская ярмарка». Мероприятие пройдёт в дни празднования Дня города в парке имени С.Н. Орешкова. Это проект с историческими реконструкциями и атмосферой ярмарочных гуляний конца 18-го – начала 19 века, проходивших в городе Верхнеудинск. Торжественное открытие ярмарки состоится 18 июня в 15:00.

Реконструкции событий, анимационные точки и концертные выступления будут размещены на всей территории парка. В концертной программе на центральной сцене примут участие творческие коллективы, солисты города и представители национально-культурных центров.

Территория парка станет ярмаркой с торговыми рядами предприятий и индивидуальных предпринимателей города и республики. В этом году в течение двух дней свою продукцию представят более 40 предпринимателей: «Аппетит», «Буркоопсоюз», Бурятхлебпром, «Молоко Бурятии», «БурятМясПром», «Рыбзавод Байкал», фабрика «Селенга», «Хлебушек», «Амта» и другие. Участниками ярмарки будут и предприниматели из районов Бурятии: частная сыроварня, колбасы ИП Романов, «Баргузинские традиции» и другие. На центральной аллее парка будет представлен «Город мастеров» от центра «Мой бизнес».

В этом году ярмарка будет разбита на зоны: «Фестиваль чая», выставка-продажа продукции национальных культурных центров, фуд-корт, выставка-продажа продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, сувенирная продукция.

«Фестиваль чая» пройдёт впервые. Здесь любой желающий сможет принять участие в мастер-классах по приготовлению чая, поучаствовать в розыгрышах и получить ценные подарки. В фестивале примут участие местные производители чая, кофе и кулинарной продукции. Национально-культурные центры познакомят жителей со своим бытом, обычаями и традиционной кухней. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+
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