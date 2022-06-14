В парке Улан-Удэ развернётся «Верхнеудинская ярмарка»

Впервые здесь пройдёт «Фестиваль чая»



18 и 19 июня в Улан-Удэ состоится «Верхнеудинская ярмарка». Мероприятие пройдёт в дни празднования Дня города в парке имени С.Н. Орешкова. Это проект с историческими реконструкциями и атмосферой ярмарочных гуляний конца 18-го – начала 19 века, проходивших в городе Верхнеудинск. Торжественное открытие ярмарки состоится 18 июня в 15:00.



Реконструкции событий, анимационные точки и концертные выступления будут размещены на всей территории парка. В концертной программе на центральной сцене примут участие творческие коллективы, солисты города и представители национально-культурных центров.



Территория парка станет ярмаркой с торговыми рядами предприятий и индивидуальных предпринимателей города и республики. В этом году в течение двух дней свою продукцию представят более 40 предпринимателей: «Аппетит», «Буркоопсоюз», Бурятхлебпром, «Молоко Бурятии», «БурятМясПром», «Рыбзавод Байкал», фабрика «Селенга», «Хлебушек», «Амта» и другие. Участниками ярмарки будут и предприниматели из районов Бурятии: частная сыроварня, колбасы ИП Романов, «Баргузинские традиции» и другие. На центральной аллее парка будет представлен «Город мастеров» от центра «Мой бизнес».



В этом году ярмарка будет разбита на зоны: «Фестиваль чая», выставка-продажа продукции национальных культурных центров, фуд-корт, выставка-продажа продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, сувенирная продукция.



«Фестиваль чая» пройдёт впервые. Здесь любой желающий сможет принять участие в мастер-классах по приготовлению чая, поучаствовать в розыгрышах и получить ценные подарки. В фестивале примут участие местные производители чая, кофе и кулинарной продукции. Национально-культурные центры познакомят жителей со своим бытом, обычаями и традиционной кухней. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 6+

