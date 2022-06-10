Города России внесли свои предложения в закон о собаках

Улан-Удэ было предложено 6 мер по обращению с безнадзорными животными



3 июня прошло установочное совещание российских городов в режиме видеоконференцсвязи по подготовке проектов нормативных правовых актов в области обращения с животными без владельца. Рабочая группа была сформирована из органов местного самоуправления, в состав входили восемь городов: Улан-Удэ, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Омск, Чита и Якутск. Повесткой совещания было внесение предложений по изменениям действующего законодательства в области обращений с безнадзорными животными, для его совершенствования. Было предложено 15 мер для борьбы с проблемой безнадзорных собак.



1. Рядом городов было выдвинуто предложение об эвтаназии невостребованных животных, обречённых на пожизненное существование в приютах. В случае, если животное не обретает владельца в течение 30-180 дней, будет проведена процедура эвтаназии. Подобные нормы законодательно закреплены в законодательствах таких стран, как Израиль, Австралия и США. В этих странах проблема безнадзорных собак сведена к минимуму. На пожизненное содержание собак выделяется огромный бюджет, но обеспечить для животных комфортное существование очень трудно. Животные круглосуточно сидят в клетках, без возможности погулять. Содержание собак в таких условиях приравнено к нахождению в тюрьмах. Следует отметить, что численность животных без владельца в сибирских и дальневосточных городах несоизмерима с возможностями имеющихся приютов.



2. Для упорядочения работы по обращению с животными без владельца и недопущения бесконтрольного размножения, было предложено введение поголовного чипирования и регистрации животных, для закрепления его за владельцем. Это позволит сформировать единую базу домашних животных обеспечить контроль и учёт животных, их состояние, облегчит поиск хозяев потерявшихся животных.



3. Базой для роста популяции безнадзорных собак в значительной степени являются значительные массивы частных домов и садовых товариществ. В целях сокращения роста популяций животных предлагается разработать и внедрить субсидии на стерилизацию и вакцинацию животных для граждан.



4. Петропавловск-Камчатский и Волгоград предлагают пересмотреть положение о возврате животных без владельца в прежнюю среду обитания.



5. Ведение ограничения в количестве животных, которых можно содержать одновременно. Количество в индивидуальном порядке будет определяться уполномоченным органом государственной власти РФ, исходя из возможности владельца обеспечить животным комфортные условия и с учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических нормативов.



6. Включение понятий «мониторинг» и «патрулирование» в постановление правительства РФ «Об утверждении методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев». Это поможет выстроить работу по отлову на системной основе, так как у подрядной организации появятся обязанности ведения мониторинга и патрулирования для фиксирования скоплений животных без владельца и проведения самостоятельно инициированного отлова. В настоящее время отлов животных без владельца в регионах осуществляется в заявительном порядке.



7. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности животных, содержащихся в приютах – предложено определить критерии заболеваний, обязанность лечений которых предписана федеральным законом ФЗ-498. В законе отражены лишь вакцинация, дегельментизация, дезинсекция и основания для умерщвления в том числе болезни. Этого очень мало. Необходимо расширить список болезней, подлежащих лечению.



8. На территориях предприятий часто содержатся животные без должностного ответственного отношения. В целях недопущения роста популяции животных без владельца – предлагается введение уголовной ответственности для должностных лиц за их содержание (предоставление места ночлега, кормление, обогрев).



9. Так же выдвинуто предложение о включении в перечень опасных пород, беспородных собак свыше 25 см в холке. Таким образом, большие собаки не будут возвращаться в прежнюю среду обитания, а будут содержаться в приютах для безопасности граждан.



10. Полное раскрытие понятий и терминов, некорректно изложенных в ФЗ-498, такие как немотивированная агрессия, общественная опасность, прежняя среда обитания, иная ответственность и прочее.



11. Установить критерии потенциально опасных собак и иных животных для установления правил обращения с ними.



12. В целях повышения ответственности владельцев животных ужесточить меры уголовной и административной ответственности.



13. В целях организации бесперебойной работы по обращению с животными без владельца – определение источника финансирования на строительство приютов и пожизненное содержание собак – целевые субвенции федерального бюджета.



14. В целях упорядочения передачи пожизненно содержащихся в приютах животных без владельца – определить и нормативно закрепить порядок передачи таких животных при смене подрядной организации по отлову и содержанию животных без владельца.



15. Выполняя свою работу по отлову собак без владельцев на улицах, подрядные организации и муниципалитеты сталкиваются с сопротивлением от граждан. В связи с этим предложено введение уголовной ответственности за воспрепятствование отлову животных без владельца. Это крайне важное условие для обеспечения безопасности сотрудников осуществляющих отлов животных.



Всего городом Улан-Удэ предложено шесть предложений в изменения в законодательство об обращении с безнадзорными животными, сообщает управление ветеринарии РБ.



