В Улан-Удэ устраняют последствия дождя





В Улан-Удэ со вчерашнего дня продолжается дождь. Сотрудники комбината по благоустройству круглосуточно в усиленном режиме откачивают лужи, сообщили в пресс-службе мэрии.В работах задействовано семь вакуумных машин и пять мотопомп. За сутки комбинат откачал более 400 кубов дождевой воды, а это более 50 вакуумных машин.Поскольку дождь шёл продолжительное время, вода продолжала скапливаться, и все участки откачивались по несколько раз.Параллельно мобильные бригады работают ручным способом. С помощью каналопромывочной машины очищают ливневые канализации, чтобы обеспечить качественное отведение дождевой воды и нечистот в канализацию.Жители города могут оставить заявку на откачку луж по телефону круглосуточной диспетчерской комбината по благоустройству: 379-646; 380-838.