На Украине погиб победитель танкового биатлона из Бурятии

Максим Жаркой был гордостью села Кудара-Сомон
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии Жаркой Максим Алексеевич. О гибели своего земляка сообщила администрация Кяхтинского района.
Максим Жаркой родился 24 апреля 1997 года в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района. В 2012 году окончил Кударинскую среднюю школу. Был активным, доброжелательным, старательным учеником.
Участвовал в школьных акциях «Живи Родник», «Живи село родное», «Кударянке - заботливые руки».
Был участником волонтёрского отряда, помогал пожилым, устраивали патриотические и музыкальные вечера. Оказывал помощь ветеранам Великой Отечественной войны.
- По характеру Максим отзывчивый, спокойный, доброжелательный, открытый, имел много друзей. Уважительно относился к учителям, одноклассникам. Жизнерадостный, с улыбкой на лице – таким останется Максим в нашей памяти, - говорится в соболезновании от коллектива Кударинской средней школы.
После школы поступил в Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, учился по специальности техник-спасатель на заочной форме обучения.
В 2015 году был призван на срочную службу, которую проходил в Чите.
В 2017 году Максим Алексеевич заключил контракт о прохождении военной службы, служил в Бурятии.
В 2019 году участвовал в учениях «Центр-2019». В 2021 году стал чемпионом Восточного военного округа по танковому биатлону. Принимал участие в международных российско-монгольских учениях «Селенга-2021».
За время службы был награждён медалью «За боевое содружество», медалью «За воинскую доблесть» II степени, а также награждён как чемпион Восточного военного округа по танковому биатлону.
Награждён орденом Мужества посмертно.
У Максима Алексеевича остались жена и сын.
- Трудно найти нужные слова для родных Максима. Это горе всего нашего села и всей России. Хороший парень вырос. Активный, готовый к любым делам нашего ШКИДа, села, района. Помню, как ездили в лагерь «Дружба» на республиканский слет, защищали честь района, выступали на слетах волонтеров в районе в составе группы «НВП» (Нет вредным привычкам). Всегда с улыбкой на лице, открытый, позитивный. Имел свое мнение, отстаивал его, умел повести за собой. Очень радовались всем селом в группе «Жизнь Кудара- Сомона» его грамоте в танковом соревновании. Гордились, что наш парень, сомонский! Скорбим, приносим искренние соболезнования родным. Будем хранить память о нашем герое Максиме Алексеевиче Жаркой, заслонившем собой нашу Родину, наше будущее, будущее наших детей и внуков, - такие слова соболезнования появились в телеграм-канале «КЯХТА».
Прощание состоится 12 июня в селе Кудара-Сомон.
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