 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июня

09 июня

Популярное

На Украине погиб победитель танкового биатлона из Бурятии

На Украине погиб победитель танкового биатлона из Бурятии
Общество, 
Максим Жаркой был гордостью села Кудара-Сомон

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии Жаркой Максим Алексеевич. О гибели своего земляка сообщила администрация Кяхтинского района.

Максим Жаркой родился 24 апреля 1997 года в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района. В 2012 году окончил Кударинскую среднюю школу. Был активным, доброжелательным, старательным учеником.
Участвовал в школьных акциях «Живи Родник», «Живи село родное», «Кударянке - заботливые руки».

Был участником волонтёрского отряда, помогал пожилым, устраивали патриотические и музыкальные вечера. Оказывал помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

- По характеру Максим отзывчивый, спокойный, доброжелательный, открытый, имел много друзей. Уважительно относился к учителям, одноклассникам. Жизнерадостный, с улыбкой на лице – таким останется Максим в нашей памяти, - говорится в соболезновании от коллектива Кударинской средней школы.

После школы поступил в Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, учился по специальности техник-спасатель на заочной форме обучения.

В 2015 году был призван на срочную службу, которую проходил в Чите.

В 2017 году Максим Алексеевич заключил контракт о прохождении военной службы, служил в Бурятии.

В 2019 году участвовал в учениях «Центр-2019». В 2021 году стал чемпионом Восточного военного округа по танковому биатлону. Принимал участие в международных российско-монгольских учениях «Селенга-2021».

За время службы был награждён медалью «За боевое содружество», медалью «За воинскую доблесть» II степени, а также награждён как чемпион Восточного военного округа по танковому биатлону.

Награждён орденом Мужества посмертно.

У Максима Алексеевича остались жена и сын.

- Трудно найти нужные слова для родных Максима. Это горе всего нашего села и всей России. Хороший парень вырос. Активный, готовый к любым делам нашего ШКИДа, села, района. Помню, как ездили в лагерь «Дружба» на республиканский слет, защищали честь района, выступали на слетах волонтеров в районе в составе группы «НВП» (Нет вредным привычкам). Всегда с улыбкой на лице, открытый, позитивный. Имел свое мнение, отстаивал его, умел повести за собой. Очень радовались всем селом в группе «Жизнь Кудара- Сомона» его грамоте в танковом соревновании. Гордились, что наш парень, сомонский! Скорбим, приносим искренние соболезнования родным. Будем хранить память о нашем герое Максиме Алексеевиче Жаркой, заслонившем собой нашу Родину, наше будущее, будущее наших детей и внуков, - такие слова соболезнования появились в телеграм-канале «КЯХТА».

Прощание состоится 12 июня в селе Кудара-Сомон. 
смерть военнослужащие спецоперация на Украине некролог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Командующему 36-й армией вручили знак почётного гражданина Улан-Удэ
Командующему 36-й армией вручили знак почётного гражданина Улан-Удэ
Общество, 10.06.2022
Генерал-лейтенант Валерий Солодчук заявил, что это заслуга всех военнослужащих 36-й армии, которые выполняют боевую задачу
Сотрудники Улан-Удэнского авиазавода поделились кровью
Сотрудники Улан-Удэнского авиазавода поделились кровью
Общество, 10.06.2022
Выездные Дни донора проходят на предприятии дважды в год
В Улан-Удэ устраняют последствия дождя
В Улан-Удэ устраняют последствия дождя
Общество, 10.06.2022
Мэрия сообщает, что работа идёт в усиленном режиме
В Бурятии с начала недели нет лесных пожаров
В Бурятии с начала недели нет лесных пожаров
Общество, 10.06.2022
Последний пожар был ещё 6 июня
На Украине погиб победитель танкового биатлона из Бурятии
На Украине погиб победитель танкового биатлона из Бурятии
Общество, 10.06.2022
Максим Жаркой был гордостью села Кудара-Сомон
Роспотребнадзор рассказал жителям Бурятии, как выбрать мороженое
Роспотребнадзор рассказал жителям Бурятии, как выбрать мороженое
Общество, 10.06.2022
При выборе мороженого необходимо обратить внимание на несколько важных пунктов  
Тува примет фестиваль мастеров прикладного искусства
Тува примет фестиваль мастеров прикладного искусства
Общество, 10.06.2022
В его рамках пройдёт межрегиональная научно-практическая конференция
В Иркутской области состоится народный праздник «Акатуй»
В Иркутской области состоится народный праздник «Акатуй»
Общество, 10.06.2022
Традиционный весенний праздника чувашей посвящён земледелию
В Бурятии местами ливни
В Бурятии местами ливни
Общество, 10.06.2022
В Улан-Удэ возможно гроза
В парке Улан-Удэ отметят День России
В парке Улан-Удэ отметят День России
Общество, 09.06.2022
Горожанам покажут концерт и пригласят поучаствовать в акциях
В Туве развернётся фестиваль колыбелей
В Туве развернётся фестиваль колыбелей
Общество, 09.06.2022
Мероприятие приурочено ко Дню России
В Прибайкалье заметили нежданных птиц
В Прибайкалье заметили нежданных птиц
Общество, 09.06.2022
В национальном парке сфотографировали «залётные» виды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^