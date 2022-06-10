На Украине погиб победитель танкового биатлона из Бурятии

Максим Жаркой был гордостью села Кудара-Сомон



В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии Жаркой Максим Алексеевич. О гибели своего земляка сообщила администрация Кяхтинского района.



Максим Жаркой родился 24 апреля 1997 года в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района. В 2012 году окончил Кударинскую среднюю школу. Был активным, доброжелательным, старательным учеником.

Участвовал в школьных акциях «Живи Родник», «Живи село родное», «Кударянке - заботливые руки».



Был участником волонтёрского отряда, помогал пожилым, устраивали патриотические и музыкальные вечера. Оказывал помощь ветеранам Великой Отечественной войны.



- По характеру Максим отзывчивый, спокойный, доброжелательный, открытый, имел много друзей. Уважительно относился к учителям, одноклассникам. Жизнерадостный, с улыбкой на лице – таким останется Максим в нашей памяти, - говорится в соболезновании от коллектива Кударинской средней школы.



После школы поступил в Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, учился по специальности техник-спасатель на заочной форме обучения.



В 2015 году был призван на срочную службу, которую проходил в Чите.



В 2017 году Максим Алексеевич заключил контракт о прохождении военной службы, служил в Бурятии.



В 2019 году участвовал в учениях «Центр-2019». В 2021 году стал чемпионом Восточного военного округа по танковому биатлону. Принимал участие в международных российско-монгольских учениях «Селенга-2021».



За время службы был награждён медалью «За боевое содружество», медалью «За воинскую доблесть» II степени, а также награждён как чемпион Восточного военного округа по танковому биатлону.



Награждён орденом Мужества посмертно.



У Максима Алексеевича остались жена и сын.



- Трудно найти нужные слова для родных Максима. Это горе всего нашего села и всей России. Хороший парень вырос. Активный, готовый к любым делам нашего ШКИДа, села, района. Помню, как ездили в лагерь «Дружба» на республиканский слет, защищали честь района, выступали на слетах волонтеров в районе в составе группы «НВП» (Нет вредным привычкам). Всегда с улыбкой на лице, открытый, позитивный. Имел свое мнение, отстаивал его, умел повести за собой. Очень радовались всем селом в группе «Жизнь Кудара- Сомона» его грамоте в танковом соревновании. Гордились, что наш парень, сомонский! Скорбим, приносим искренние соболезнования родным. Будем хранить память о нашем герое Максиме Алексеевиче Жаркой, заслонившем собой нашу Родину, наше будущее, будущее наших детей и внуков, - такие слова соболезнования появились в телеграм-канале «КЯХТА».



Прощание состоится 12 июня в селе Кудара-Сомон.

