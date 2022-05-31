В Бурятии провели турнир памяти погибшего сотрудника ОВД

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Александр Щербаков погиб от рук пьяного преступника



В посёлке Усть-Баргузин в Бурятии состоялся открытый памятный турнир по мини-футболу среди дворовых команд. Турнир посвящён памяти Александра Щербакова – сотрудника ОВД, погибшего при выполнении служебных обязанностей.



Спортивное состязание, посвященное памяти героя, проводится уже в шестой раз. В мероприятии приняли участие пять взрослых и 13 юношеских команд, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В результате упорной борьбы победителем во взрослой категории стала команда «Байкал». Второе место заняла команда «Ветераны» и замкнули тройку лидеров команда «ЦСКА».



Среди юношей победила команда «Ольхон», второе место – у «Молодёжки» и бронза – «ЦСКА».



В младшей возрастной категории победу одержала команда «Сахали», второе и третье места у «Рубина» и «Сибири» соответственно.



Все участники турнира были награждены денежными призами, медалями и грамотами от руководства отдела внутренних дел по Баргузинскому району.



Александр Щербаков родился 19 июля 1961 года в городе Иваново в семье рабочего. В 1972 году переехал с матерью в Бурятию, в посёлок Ина Баргузинского района. В 1979 году окончил среднюю школу в посёлке Юбилейный. В этом же году был призван на срочную службу в Вооруженные силы СССР.



В 1982 году поступил на службу в милицию на должность милиционера строевого подразделения ОВД Баргузинского райисполкома. В 1983 году переведён в Усть-Баргузинское поселковое отделение милиции ОВД Баргузинского райисполкома.



31 декабря 1983 года по приказу начальника младший сержант милиции Александр Щербаков был включен в дежурный наряд по охране общественного порядка в клубе Баргузинского леспромхоза на проведении новогоднего вечера. Вечером напарник Александра сопровождал группу нетрезвых людей с мероприятия в отделение милиции для оформления процессуальных документов, а Александр остался в клубе. Младший сержант милиции увидел на крыльце клуба условно осуждённого гражданина, который находился в нетрезвом состоянии. Во время задержания мужчина оказал злостное неповиновение, а его товарищ нанёс милиционеру несколько ударов металлической трубой. Александр Щербаков скончался на месте.



За проявленное мужество и отвагу он посмертно награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».



В честь милиционера, погибшего при выполнении служебных обязанностей, в отделе МВД России по Баргузинскому району оборудован уголок с описанием его героического поступка. Именем героя названа улица в посёлке Усть-Баргузин, в память о нём ежегодно проводятся спортивные мероприятия.



