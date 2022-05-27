В Улан-Удэ откроется выставка мэтров бурятской живописи

Горожане увидят картины Георгия Баженова и Марии Метёлкиной



31 мая в Улан-Удэ начнёт работать персональная выставка «Живописная палитра» заслуженного художника Республики Бурятия Георгия Баженова (1927-1984) и заслуженного деятеля искусств Бурятской АССР Марии Метёлкиной (1927-2001). Экспозиция откроется в художественном музее имени Ц.С. Сампилова и посвящена 95-летию со дня рождения художников.



- Всматриваясь в картины Георгия Иннокентьевича, чувствуется интерес живописца к живой, чувственно-конкретной передаче природы, к натурной достоверности. Если первым произведениям художника присуща некоторая чернота колорита, то она совершенно исчезает в последующих полотнах, решённых художником в светлых, ярких тонах. Изменчивость настроений природы более всего импонирует складу дарования этого художника. Баженов— художник ищущий. Он много работал над собой. Чтобы заставить зрителя увидеть природу глазами художника, надо не только любить её, но и знать её во всём многообразии. Поэтому Баженов часто уезжал в творческие командировки по республике и всегда возвращался с массой этюдов, с новыми замыслами, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Более 50 лет жизни Мария Яковлевна Метёлкина посвятила себя такому жанру как натюрморт, интерес к которому проявился с ранних работ художницы.



- Можно отметить, что именно в натюрморте ей удавалось выразить свои эмоции, чувства, мироощущение, то, что она хотела донести до зрителя. Художница рассматривает натюрморт с точки зрения части природы. Окружающий её мир, бытовые предметы, вещи, составляют неразрывное целое в работах Марии Яковлевны. Творчество Марии Яковлевны было направлено на поиск интенсивного звучания цвета, смелость сочетания, пастозная, живая манера нанесения мазка. Довольно крупные, можно сказать, монументальные детали в композиции её натюрмортов, в сочетании с обратной перспективой, создают простоту, наряду с величественностью, - рассказали в пресс-службе музея.



Всего на выставке будет представлено более 40 произведений в разных жанрах, а именно пейзажи, натюрморты и портреты.



Возрастное ограничение 0+

