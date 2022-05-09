В Улан-Удэ автоинспекторы поздравили ветерана ГАИ и труженицу тыла

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В гости к Евдокии Тимофеевне пришёл начальник региональной Госавтоинспекции



9 мая автоинспекторы Бурятии поздравили ветерана ГАИ и труженицу Тыла Евдокию Тимофеевну Фефелову с Днём Победы.



Начальник региональной Госавтоинспекции полковник полиции Леонид Минаев вручил поздравительные открытки и подарки от личного состава Госавтоинспекции. Он поблагодарил Евдокию Тимофеевну за её вклад в Великую Победу и наше мирное настоящее.



Со словами благодарности и признательности за мужество и героизм в послевоенное время обратился член Общественного совета подполковник милиции в отставке Николай Атрашкевич.



Евдокия Тимофеевна поблагодарила действующих сотрудников. Она пожелала успехов в службе, здоровья, безопасных дорог, а также никогда не забывать о подвигах советских граждан, защитивших Родину.

