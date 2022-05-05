В Иркутской области восстанавливают внедорожник времён Великой Отечественной

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Работы по восстановлению военного автомобиля планируют закончить до Дня Победы 2023 года



Студенты и преподаватели профессионального колледжа города Железногорск-Илимский – участники поискового отряда «Патриот» – восстанавливают военный автомобиль Willys MB (Виллис) 1943 года выпуска. Автомобиль передали в дар колледжу осенью 2021 года.



Одновременно с реставрацией ведётся работа по воссозданию фронтовой истории автомобиля.



- «Виллисы» начали массово поступать в СССР, начиная с лета 1942 года, по программе ленд-лиза из Соединённых Штатов Америки. Внедорожники отлично зарекомендовали себя в условиях ведения военных действий. Особенная конструкция свидетельствует о том, что машина точно была изготовлена не ранее 1943 года. Серийный номер рамы, установленный на заводе «Виллиса», отсутствует, но была обнаружена табличка на раме со стороны водителя, по которой поисковики предположили, что в 1949 году автомобиль был отремонтирован на одном из автозаводов СССР, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



В военные и послевоенные годы вплоть до 1978 года о машине практически ничего неизвестно. Студенты и их преподаватели обратились к сотрудникам историко-художественного музея имени академика М.К. Янгеля с просьбой о помощи по восстановлению истории этого автомобиля.



Работ по восстановлению автомобиля ещё много, но участники проекта надеются, что этот автомобиль примет участие в праздновании Дня Победы 9 мая в 2023 году.

