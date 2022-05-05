Работы по восстановлению военного автомобиля планируют закончить до Дня Победы 2023 года
Студенты и преподаватели профессионального колледжа города Железногорск-Илимский – участники поискового отряда «Патриот» – восстанавливают военный автомобиль Willys MB (Виллис) 1943 года выпуска. Автомобиль передали в дар колледжу осенью 2021 года.
Одновременно с реставрацией ведётся работа по воссозданию фронтовой истории автомобиля.
- «Виллисы» начали массово поступать в СССР, начиная с лета 1942 года, по программе ленд-лиза из Соединённых Штатов Америки. Внедорожники отлично зарекомендовали себя в условиях ведения военных действий. Особенная конструкция свидетельствует о том, что машина точно была изготовлена не ранее 1943 года. Серийный номер рамы, установленный на заводе «Виллиса», отсутствует, но была обнаружена табличка на раме со стороны водителя, по которой поисковики предположили, что в 1949 году автомобиль был отремонтирован на одном из автозаводов СССР, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В военные и послевоенные годы вплоть до 1978 года о машине практически ничего неизвестно. Студенты и их преподаватели обратились к сотрудникам историко-художественного музея имени академика М.К. Янгеля с просьбой о помощи по восстановлению истории этого автомобиля.
Работ по восстановлению автомобиля ещё много, но участники проекта надеются, что этот автомобиль примет участие в праздновании Дня Победы 9 мая в 2023 году.
В Иркутской области восстанавливают внедорожник времён Великой Отечественной
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Основные мероприятия проведут в Иркутске
В офф-программе «Голоса кочевников» примет участие трио LRK
Церемония открытия состоится 6 мая
Работы по восстановлению военного автомобиля планируют закончить до Дня Победы 2023 года
Соревнования в Агинском округе собрали почти 200 участников
В мини-музее регулярно проводятся экскурсии для дошколят
В прежние годы отопительный сезон завершался чуть раньше
Уроженка Украины приехала в Иркутскую область в конце 30-х годов прошлого века
Первый шаг к решению проблем – передача сетей электроснабжения ПАО «Россети Сибирь»
Классы планируется комплектовать по заявкам родителей
В рамках мероприятия были проведены экологическая акция, круглый стол и молебен
Отключать отопление начнут с жилых домов
Подписано соглашение о сотрудничестве между министерством туризма РБ и Монгольской туристической ассоциацией
Иконостас в честь воинской славы Отечественной войны 1812 года располагался в главном приделе Воскресенской церкви
Именинница родилась в Иркутской области