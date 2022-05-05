 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 мая

04 мая

Популярное

В Иркутской области восстанавливают внедорожник времён Великой Отечественной

В Иркутской области восстанавливают внедорожник времён Великой Отечественной
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Работы по восстановлению военного автомобиля планируют закончить до Дня Победы 2023 года

Студенты и преподаватели профессионального колледжа города Железногорск-Илимский – участники поискового отряда «Патриот» – восстанавливают военный автомобиль Willys MB (Виллис) 1943 года выпуска. Автомобиль передали в дар колледжу осенью 2021 года.

Одновременно с реставрацией ведётся работа по воссозданию фронтовой истории автомобиля.

- «Виллисы» начали массово поступать в СССР, начиная с лета 1942 года, по программе ленд-лиза из Соединённых Штатов Америки. Внедорожники отлично зарекомендовали себя в условиях ведения военных действий. Особенная конструкция свидетельствует о том, что машина точно была изготовлена не ранее 1943 года. Серийный номер рамы, установленный на заводе «Виллиса», отсутствует, но была обнаружена табличка на раме со стороны водителя, по которой поисковики предположили, что в 1949 году автомобиль был отремонтирован на одном из автозаводов СССР, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

В военные и послевоенные годы вплоть до 1978 года о машине практически ничего неизвестно. Студенты и их преподаватели обратились к сотрудникам историко-художественного музея имени академика М.К. Янгеля с просьбой о помощи по восстановлению истории этого автомобиля.

Работ по восстановлению автомобиля ещё много, но участники проекта надеются, что этот автомобиль примет участие в праздновании Дня Победы 9 мая в 2023 году.
Иркутская область Великая Отечественная автомобили история реконструкция восстановительные работы ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия примет фестиваль «Джаз на Байкале»
Бурятия примет фестиваль «Джаз на Байкале»
Общество, 05.05.2022
Основные мероприятия проведут в Иркутске
В Улан-Удэ выступят авторы «Джазового альбома года»
В Улан-Удэ выступят авторы «Джазового альбома года»
Общество, 05.05.2022
В офф-программе «Голоса кочевников» примет участие трио LRK
В Иркутской области восстанавливают внедорожник времён Великой Отечественной
В Иркутской области восстанавливают внедорожник времён Великой Отечественной
Общество, 05.05.2022
Работы по восстановлению военного автомобиля планируют закончить до Дня Победы 2023 года
Спортсмены Бурятии стали призёрами забайкальского турнира по hээр шаалга
Спортсмены Бурятии стали призёрами забайкальского турнира по hээр шаалга
Общество, 05.05.2022
Соревнования в Агинском округе собрали почти 200 участников
В детсаду Северобайкальска открылся музей воинской славы
В детсаду Северобайкальска открылся музей воинской славы
Общество, 05.05.2022
В мини-музее регулярно проводятся экскурсии для дошколят
Отопительный сезон в Улан-Удэ завершится 16 мая
Отопительный сезон в Улан-Удэ завершится 16 мая
Общество, 05.05.2022
В прежние годы отопительный сезон завершался чуть раньше
Ангарчанку поздравили с вековым юбилеем
Ангарчанку поздравили с вековым юбилеем
Общество, 05.05.2022
Уроженка Украины приехала в Иркутскую область в конце 30-х годов прошлого века
В Улан-Удэ продолжается работа по решению проблем ДНТ и СНТ
В Улан-Удэ продолжается работа по решению проблем ДНТ и СНТ
Общество, 05.05.2022
Первый шаг к решению проблем – передача сетей электроснабжения ПАО «Россети Сибирь»
В школах Улан-Удэ создадут моноклассы, изучающие бурятский язык
В школах Улан-Удэ создадут моноклассы, изучающие бурятский язык
Общество, 05.05.2022
Классы планируется комплектовать по заявкам родителей
В Бурятии завершился горный фестиваль «Мунку-Сардык»
В Бурятии завершился горный фестиваль «Мунку-Сардык»
Общество, 05.05.2022
В рамках мероприятия были проведены экологическая акция, круглый стол и молебен
Иркутск завершит отопительный сезон 12 мая
Иркутск завершит отопительный сезон 12 мая
Общество, 05.05.2022
Отключать отопление начнут с жилых домов
Бурятия будет сотрудничать с Монголией в области туризма
Бурятия будет сотрудничать с Монголией в области туризма
Общество, 05.05.2022
Подписано соглашение о сотрудничестве между министерством туризма РБ и Монгольской туристической ассоциацией
В Кяхте восстановят хрустальный иконостас
В Кяхте восстановят хрустальный иконостас
Общество, 05.05.2022
Иконостас в честь воинской славы Отечественной войны 1812 года располагался в главном приделе Воскресенской церкви

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^