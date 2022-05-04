В Бурятии два турнира по волейболу выиграли закаменцы

Общество, Фото: пресс-служба администрации Закаменского района

Соревнования проводились в Иволгинском районе



1 мая в Иволгинском районе Бурятии прошёл III традиционный турнир по волейболу среди мужских команд памяти отличника народного просвещения РСФСР и заслуженного работника физической культуры и спорта РБ Альберта Моноева. В турнире приняли участие команды Мухоршибири, «Бада», «Авиатор», Селенгинского, Закаменского и Иволгинского районов.



По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

1 место - Закаменский район

2 место - Иволгинский район

3 место – «Авиатор»



Лучшим игроком турнира признан Зоригто Бальжанов из Закаменского района.



В этот же день в селе Иволгинск состоялся XXV турнир по волейболу среди женских команд на призы ветерана спорта, отличника народного просвещения и заслуженного работника физической культуры и спорта РФ Людмилы Деминой. В соревнованиях участвовали команды Джидинского, Закаменского, Селенгинского, Окинского и Иволгинского районов.



По результатам турнира лучшей командой стала команда Закаменского района. Серебряным призёром стала команда Иволгинского района. Третье место заняла команда Джидинского района.



В номинации «Лучший игрок» победила Бальжидка Жамсоева, представляющая Закаменский район. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

