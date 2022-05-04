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В Бурятии два турнира по волейболу выиграли закаменцы

В Бурятии два турнира по волейболу выиграли закаменцы
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
Соревнования проводились в Иволгинском районе

1 мая в Иволгинском районе Бурятии прошёл III традиционный турнир по волейболу среди мужских команд памяти отличника народного просвещения РСФСР и заслуженного работника физической культуры и спорта РБ Альберта Моноева. В турнире приняли участие команды Мухоршибири, «Бада», «Авиатор», Селенгинского, Закаменского и Иволгинского районов.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
1 место - Закаменский район
2 место - Иволгинский район
3 место – «Авиатор»

Лучшим игроком турнира признан Зоригто Бальжанов из Закаменского района.

В этот же день в селе Иволгинск состоялся XXV турнир по волейболу среди женских команд на призы ветерана спорта, отличника народного просвещения и заслуженного работника физической культуры и спорта РФ Людмилы Деминой. В соревнованиях участвовали команды Джидинского, Закаменского, Селенгинского, Окинского и Иволгинского районов.

По результатам турнира лучшей командой стала команда Закаменского района. Серебряным призёром стала команда Иволгинского района. Третье место заняла команда Джидинского района.

В номинации «Лучший игрок» победила Бальжидка Жамсоева, представляющая Закаменский район. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
Бурятия волейбол турнир спорт Закаменский район

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