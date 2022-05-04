Соревнования проводились в Иволгинском районе
1 мая в Иволгинском районе Бурятии прошёл III традиционный турнир по волейболу среди мужских команд памяти отличника народного просвещения РСФСР и заслуженного работника физической культуры и спорта РБ Альберта Моноева. В турнире приняли участие команды Мухоршибири, «Бада», «Авиатор», Селенгинского, Закаменского и Иволгинского районов.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
1 место - Закаменский район
2 место - Иволгинский район
3 место – «Авиатор»
Лучшим игроком турнира признан Зоригто Бальжанов из Закаменского района.
В этот же день в селе Иволгинск состоялся XXV турнир по волейболу среди женских команд на призы ветерана спорта, отличника народного просвещения и заслуженного работника физической культуры и спорта РФ Людмилы Деминой. В соревнованиях участвовали команды Джидинского, Закаменского, Селенгинского, Окинского и Иволгинского районов.
По результатам турнира лучшей командой стала команда Закаменского района. Серебряным призёром стала команда Иволгинского района. Третье место заняла команда Джидинского района.
В номинации «Лучший игрок» победила Бальжидка Жамсоева, представляющая Закаменский район. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
В Бурятии два турнира по волейболу выиграли закаменцы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике проведут 14 мини-соревнований
В нём приняли участие детские и юношеские театральные коллективы республики
Подобное раннее появление детёнышей у косуль прежде не было официально зафиксировано
Соревнования проводились в Иволгинском районе
Базар Цыбиков был одним из создателей забайкальской тонкорунной породы овец
В соревнованиях приняла участие команда из Монголии
Визит проводился в целях возобновления существующих партнёрств и развития международных взаимоотношений
В Улан-Удэ прошли межрегиональные соревнования общества «Динамо»
Теперь ряд категорий граждан освобождены от уплаты транспортного налога
Стали известны итоги международного турнира по настольному теннису
Сегодня акция прошла на «Арбате»
Спортсменки заняли второе и третье места, уступив участнице из Монголии
В Улан-Удэ состоялся специальный семинар
Захламление было выявлено в лесу
Жители республики стали больше заниматься спортом вне дома