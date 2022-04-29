Пасхальная выставка-ярмарка пройдёт в Улан-Удэ

30 апреля в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ состоится пасхальная выставка-ярмарка.
Принять участие в ней смогут как предприниматели, так и самозанятые.
- Участниками могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД): 32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов, а также самозанятые граждане, зарегистрированные на территории Бурятии, осуществляющие деятельность в сфере народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, применением ручного труда, а также использованием художественно-стилевых особенностей народных художественных промыслов и традиций и в сфере сельского и экологического туризма, - сообщает минпромторг республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Этнографическом музее 30 апреля состоится пасхальное гуляние. Гостей ждут выступления артистов, театрализованное шуточное действо и народные представления, посвящённые Пасхе. Гости музея ознакомятся со старинными пасхальными обрядами и обычаями, примут участие в театрализованных действах и шуточных сценках. Для всех желающих принять участие в испытаниях организаторы предусмотрели множество конкурсов и народных забав на стилизованных площадках.
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