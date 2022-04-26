В Улан-Удэ устроят пасхальное гуляние

В программе театрализованное шуточное действо, народные представления и забавы



В Улан-Удэ Этнографический музей народов Забайкалья приглашает на празднование «Светлой Пасхи» (0+), которое состоится 30 апреля.



Как сообщили в Этнографическом музее, гостей ждёт яркое пасхальное гуляние «В нашей печи бравые куличи!». На празднике выступят артисты Тарбагатайского народного театра «Гоп-компания», а также народный этнографический ансамбль «Судьбинушка», ансамбль народного шлягера «Межа», детский образцово-показательный ансамбль «Черпачок».



В программе ожидается театрализованное шуточное действо и народные представления, посвящённые Пасхе. Гости музея ознакомятся со старинными пасхальными обрядами и обычаями, примут участие в театрализованных действах и шуточных сценках.



Для всех желающих принять участие в испытаниях организаторы предусмотрели множество конкурсов и народных забав на стилизованных площадках: «Помереть лучше в поле, чем в бабьем подоле» (мужские состязания), «Бабье заделье - то печь, то рукоделье» (женские состязания), «У наших ворот всегда хоровод» (детские состязания), «Одна игра - не потеха» (общие состязания и народные забавы).



Посетители смогут принять участие в Пасхальном мастер-классе по росписи яиц и раскрасить яйца на арт-аллее, где будут установлены большие мольберты в форме яиц.



Помимо прочего, все желающие смогут отведать традиционные пасхальные угощения - настоящую семейскую яичницу на сале, яйца крашеные, куличи и многие другие яства. Для посетителей будет организован фудкорт.



