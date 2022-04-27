Организации станут платить меньше за тепло и электроэнергию
Депутаты Народного Хурала поддержали изменения в закон «О мерах государственной поддержки республиканских общественных объединений инвалидов». Поправками планируется возмещение 50% всех расходов общественных организаций инвалидов Бурятии. Это дополнительно 748 тыс рублей из средств республиканского бюджета, рассказали в минсоцзащите Бурятии.
Как отметила министр Татьяна Быкова, ежегодная сумма выплат по возмещению затрат составляет 162 тысячи рублей, что примерно равно 10 % от всех фактических расходов общественных организаций по коммунальным услугам.
Поправки в закон предполагают увеличение средств на возмещение затрат в размере 50 % за потреблённую тепловую и электрическую энергию в офисных и производственных помещениях, связанных с уставной деятельностью организаций.
По словам министра, фактические затраты в прошлом году за тепло и электроэнергию общественных организаций составили более 1,8 млн рублей.
Документ же предусматривает увеличение объёма компенсации с учётом включения в расчёт дополнительных площадей, что повлечёт перераспределение средств с коммунальных затрат на непосредственно саму работу общественных организаций инвалидов.
В Бурятии организациям инвалидов будут возмещать половину расходов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Призёров всероссийской олимпиады по математике в Бурятии не было более 10 лет
Очередной инцидент с символом Z зафиксирован в Бурятии
Организации станут платить меньше за тепло и электроэнергию
Такие классы откроются в больших школах
Полиция подвела итоги операции «Бомж-2022»
В республике планируется засеять 120 тысяч гектаров посевных площадей
В этом событии ламы увидели доброе знамение
Федеральный закон вступит в силу с 1 мая
Соревнования пройдут на ипподроме села Сосново-Озёрское
В командных финалах сошлись две сильнейшие школы – Бурятии и Забайкальского края
«Услышал горожан: «Впервые в этом году в городе вместе со снегом не сошёл асфальт», мне эта фраза понравилась», - отметил мэр
Берегоукрепление спасло от подтопления минимум 600 жителей, порядка 400 домов
Женщине пришлось обращаться в прокуратуру
Александр Халтагаров стал чемпионом России
Вскоре в парке установят спортивные объекты для экстремальных видов спорта