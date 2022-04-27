В Бурятии организациям инвалидов будут возмещать половину расходов

Организации станут платить меньше за тепло и электроэнергию



Депутаты Народного Хурала поддержали изменения в закон «О мерах государственной поддержки республиканских общественных объединений инвалидов». Поправками планируется возмещение 50% всех расходов общественных организаций инвалидов Бурятии. Это дополнительно 748 тыс рублей из средств республиканского бюджета, рассказали в минсоцзащите Бурятии.



Как отметила министр Татьяна Быкова, ежегодная сумма выплат по возмещению затрат составляет 162 тысячи рублей, что примерно равно 10 % от всех фактических расходов общественных организаций по коммунальным услугам.



Поправки в закон предполагают увеличение средств на возмещение затрат в размере 50 % за потреблённую тепловую и электрическую энергию в офисных и производственных помещениях, связанных с уставной деятельностью организаций.



По словам министра, фактические затраты в прошлом году за тепло и электроэнергию общественных организаций составили более 1,8 млн рублей.



Документ же предусматривает увеличение объёма компенсации с учётом включения в расчёт дополнительных площадей, что повлечёт перераспределение средств с коммунальных затрат на непосредственно саму работу общественных организаций инвалидов.



