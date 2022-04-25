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25 апреля

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В Улан-Удэ рассказали об организации движения в День Победы

В Улан-Удэ рассказали об организации движения в День Победы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В этом году спустя два года перерыва состоится шествие Бессмертного полка

29 апреля, 5 мая будут проводиться репетиции военного парада с техникой, 7 мая – генеральная репетиция.

В это время дороги, которые ведут к площади Советов, будут перекрыты, объезд будет осуществляться по улицам Смолина, Борсоева и Коммунистическая. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Александр Халбаев на традиционном брифинге.

Военная техника 29 апреля начинает движение с Восточного, при движении военной техники режимы работы светофорных объектов переведут в жёлтое мигание.

8 мая с 13 часов пройдёт праздничный марш юнармейцев от площади Советов к Мемориалу Победы. В это время центральная часть города будет закрыта, движение будет осуществляться по улицам Смолина и Борсоева.

9 мая с 6 часов центр города будет полностью перекрыт, маршрутный транспорт будет осуществлять движение по улице Смолина и Борсоева, ближайшие остановки - БГУ по улице Смолина, и Борсоева 7А.

Трамваи будут ходить до закрытия улицы Балтахинова - пока не начнёт движение Бессмертный полк.

В 10 часов вечера, после концерта будет задействовано 8 трамваев и около 300 автобусов для вывоза населения. Два вагона трамвая и два больших автобуса оформят под военную тематику. Водители трамваев наденут в праздничную форму с георгиевскими лентами, будет звучать музыка военных лет.
День Победы

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