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За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано

За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности

По состоянию на 24 апреля, возгораний на территории лесного фонда Бурятии не зарегистрировано. Лесники призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, в Бурятии введён особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

Жителей просят сообщать о каждом обнаруженном выбросе дыма на территории лесного фонда. 
лесные пожары

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