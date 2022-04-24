За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано

Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности



По состоянию на 24 апреля, возгораний на территории лесного фонда Бурятии не зарегистрировано. Лесники призывают соблюдать правила пожарной безопасности.



Напомним, в Бурятии введён особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.



Жителей просят сообщать о каждом обнаруженном выбросе дыма на территории лесного фонда.



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