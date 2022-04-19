Бурятия в десятке лидеров в рейтинге медийной активности вузов ДФО

Одними из лучших оказались БГУ, ВСГУТУ, БГСХА и ВСГИК



В рейтинге медийной активности, отражающем результат работы университетов по популяризации российской науки и образования, в десятке лидеров оказались четыре вуза из Бурятии, сообщает пресс-служба минобрнауки республики.



Качество медийного контента оценивается на основании 57 показателей, при этом итоговый рейтинг складывается из трёх: эффективность работы вуза со СМИ, социальными сетями и официальным сайтом.



Показатель эффективности работы вуза со СМИ учитывает количество публикаций о вузе и его сотрудниках в региональных, федеральных и интернет-СМИ, аудиторию этих источников, количество вышедших сюжетов на телеканалах, а также количество эксклюзивных новостей о вузе или его проектах, размещенных на ресурсах минобрнауки России.



Показатель эффективности работы вуза с сайтом учитывает такие факторы, как аудитория сайта, время, которое пользователи проводят на нем, количество посещений за месяц, а также показатели отказов.



В итоговом рейтинге ДФО места распределились следующим образом:



- Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова – 2 место;

- Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления – 6 место;

- Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова – 8 место;

- Восточно-Сибирский государственный институт культуры – 10 место.

