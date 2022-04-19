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Бурятия присоединилась к автопробегу «Zа мир без нацизма!»

Бурятия присоединилась к автопробегу «Zа мир без нацизма!»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Автопробег идёт по стране от Владивостока до Волгограда

Сегодня, 14 апреля, Бурятия встретила участников автопробега Федерации независимых профсоюзов России и присоединилась к акции «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!» В автопробеге приняли участие более 300 автомобилей и 1000 жителей республики.

Участников автопробега на площади Советов поприветствовал глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Наши деды, наши прадеды в Великую Отечественную победили фашизм, победили нацизм. Сегодня нацизм возродился. И, к сожалению, нам приходится снова очищать мир от этой «заразы» – защищать будущее нашей страны, спасать жизни людей. Вся страна, как всегда, в трудное время поднялась. Люди сплотились и пошли. И этот пробег показывает единство всей страны. И пусть весь мир знает – нас 140 миллионов! И мы победим всех! Этот автопробег пройдёт по всей стране. К нему будут присоединяться люди во всех городах. Пусть все видят, что от Владивостока до Калининграда люди вместе! – обратился к землякам глава Бурятии.



Автоколонну машин из Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области и Забайкальского края жители Бурятии встретили на площади Советов, где собралось более 300 автомобилей. К автопробегу присоединились профсоюзы Бурятии, члены «Боевого братства», федерации автомобильного спорта Бурятии, а также улан-удэнцы.

- Я хочу поблагодарить всех жителей Бурятии, всех профсоюзных активистов, которые сегодня пришли для того, чтобы поддержать не то что нас, а цель автопробега. Обычно профсоюзы на первомайских мероприятиях говорят о достойной заработной плате, о достойных рабочих местах. Но сегодня мы говорим о поддержке наших Вооружённых Сил, поддержке спецоперации и нашего президента. Сегодня мы склоняем голову в память о тех наших героях, которые пали смертью храбрых, выполняя свой воинский долг. Вечная память героям! Сегодня мы говорим о том, что несмотря на любые санкции, которые пытаются ввести против нас, мы всё равно их преодолеем, если будем сплочёнными внутри себя! – сказал заместитель председателя федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.



Более 1000 жителей из Бурятии на всем пути следования автоколонны приветствовали участников автопробега.

- Я еду из Владивостока и до самого Волгограда. Спасибо за теплый прием, – поделился эмоциями участник автопробега Валерий Кирьяков.

Автопробег стартовал во Владивостоке 12 апреля и проходит в поддержку труда, российской армии. Завершится автопробег 9 мая на Мамаевом Кургане в Волгограде. 

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