Бурятия примет фестиваль любительских театров

В программу включены конкурсы, показы спектаклей и творческие встречи



В июле в Бурятии состоится фестиваль любительских театров «Театральная неделя», посвящённый Году культурного наследия народов России и празднованию столетия республики. В рамках фестиваля объявлены три творческих конкурса.



Конкурс эстрадного искусства для любительских (детско-юношеских) театральных коллективов пройдёт до 31 мая. Его проведут в дистанционном формате в двух возрастных группах: юношеской – от 7 до 17 лет и молодёжной - от 18 до 30 лет.



Также до 31 мая будет проведён конкурс драматических постановок любительских театральных коллективов. Кроме этого, объявлен конкурс на создание пьес на бурятском и русском языках для взрослых и детских театральных коллективов (15 марта – 15 сентября).



В программу недели включены показы спектаклей лучших народных театров республики, творческие встречи с любительскими театральными коллективами, известными деятелями театрального искусства Бурятии, России.



Оргкомитет приглашает к участию любительские театральные коллективы, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



Возрастное ограничение 6+



