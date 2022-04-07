В Бурятии создадут пьесы на бурятском и русском языках

В республике объявлен конкурс пьес для детских и взрослых театральных коллективов



В Бурятии объявлен конкурс на создание пьес на бурятском и русском языках для взрослых и детских любительских театральных коллективов. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвящённых празднованию столетия образования республики.



- Наш конкурс не имеет тематических, жанровых ограничений. Приветствуются пьесы с интересным и оригинальным сюжетом, написанные с соблюдением законов драматургии и правил оформления текста драматического произведения, – отметила координатор конкурса Алина Будаева.



К участию в конкурсе не допускаются инсценировки пьес по мотивам любых литературных произведений и переводы пьес с других языков. Также не допускаются к участию пьесы, содержащие нецензурную, вульгарную лексику, а также призывы к насилию, агрессии и экстремизму.



Пьесы, представленные на конкурс, не должны быть ранее опубликованными в печати, поставленными на сцене, участвовавшими в других конкурсах.



Тексты пьес и анкету-заявку на участие в конкурсе необходимо прислать на электронный адрес: ontrcnt@mail.ru с пометкой «На конкурс пьес» или по адресу: Улан-Удэ, ул. Смолина, 6, республиканский центр народного творчества, каб. 204. Приём заявок будет производиться по 15 сентября.



По результатам экспертного заключения жюри будут определены 6 победителей конкурса, которым будут вручены диплом лауреата и денежная премия в размере 60 тысяч рублей за:

- лучшую пьесу для детских любительских театральных коллективов (3 автора);

- лучшую пьесу для взрослых любительских театральных коллективов (3 автора).



Подробную информацию о конкурсе можно найти в положении на сайте РЦНТ, сообщает пресс-служба центра.



Возрастное ограничение 6+

