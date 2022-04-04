Госпитализировали ещё 19 больных ковидом
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии держится примерно на одном уровне. Накануне ковид выявили у 83 человек.
Для сравнения, позавчера было 86 заболевших, до этого 82, 75, 78, 76, 61 (кстати, минимальный показатель ещё с мая 2021 года). Совсем недавно суточный прирост был в разы выше.
Всего с начала пандемии в Бурятии официально зарегистрировано 134 711 случаев COVID-19. Из них 44% (59 563) приходится на жителей Улан-Удэ.
Умерли за всё время 2970 больных коронавирусом.
Накануне от ковида скончались трое пациентов. Все они были пенсионерами (старше 65 лет). Отметим, три дня подряд до этого фиксировали по одному летальному исходу ежедневно.
На утро 4 апреля в стационарах лечатся 287 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (+13 за сутки). За минувшие сутки госпитализировали 19 человек.
52 пациента лежат в отделениях реанимации, 14 – на ИВЛ.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится 591 человек. За сутки таких больных чуть прибавилось – на три человека.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой недели в Бурятии отменили масочный режим для сотрудников в производственных цехах, залах обслуживания, кабинетах, служебных помещениях в организациях всех форм собственности. При этом расширен список мест, где масочный режим сохраняется. Согласно указу главы, маски также необходимо надевать на железнодорожных и автовокзалах.
В Бурятии из-за коронавируса за сутки скончались три человека
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Госпитализировали ещё 19 больных ковидом
В группах размещали запрещённую к распространению информацию
Снег убирают с помощью техники и вручную
Виновника оштрафовали на пять тысяч рублей
Парень воспользовался привязанной к телефону банковской картой
Автомобилист посчитал наказание суровым
Утренние рейсы не смогли принять
По республике переменная облачность, местами небольшой снег
Художница на выставке представит 26 живописных работ, а также 17 ювелирных авторских украшений
Долгое время преступление оставалось нераскрытым
Преступление произошло 2 апреля
Ущерб составил свыше 160 тысяч рублей
Весна 2018-го. Дорожные разливы, псевдоисторические фонари на Соборной, великая Элеваторская пробка и голубые ели в парандже
Мужчина думал, что инвестировал деньги в газовую отрасль
Скончался один пациент с COVID-19