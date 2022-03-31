 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 марта

30 марта

Популярное

В окрестностях Читы пройдёт чемпионат ДФО по горному бегу

В окрестностях Читы пройдёт чемпионат ДФО по горному бегу
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортсменам предстоит пробежать дистанции в гору и под гору

В Забайкальском крае 3 апреля на северном склоне Титовской сопки состоятся всероссийские соревнования по горному бегу вверх/вниз, чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа, а также чемпионат и первенство региона.

Как сообщает федерация лёгкой атлетики Забайкальского края, 2 апреля пройдут официальная тренировка спортсменов, работа комиссии по допуску участников и техническое совещание с официальными представителями команд.

3 апреля в 11:00 стартуют девушки и юноши до 14 лет (2009-2010 гг. р.). В 11:30 – девушки и юноши до 16 лет (2007-2008 гг.р.). В 12:00 начнётся официальная церемония открытия соревнований. В 12:30 побегут ветераны: мужчины и женщины. В 13:00 – девушки до 18 лет (2005-2006 гг.р.), в 13:15 – юноши до 18 лет (2005-2006 гг.р.). В 13:35 будет дан старт у юниорок (2003-2004 гг.р.). Затем в 14:00 за ними последуют юниоры (2003-2004 гг.р.). Последними в 14:25 побегут женщины и в 14:45 – мужчины.

Возрастное ограничение 0+
горный бег легкая атлетика спорт Забайкальский край чемпионат ДФО первенство ДФО всероссийские соревнования

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ днём до +6
В Улан-Удэ днём до +6
Общество, 31.03.2022
В республике преимущественно без осадков
Выставку в Улан-Удэ посвятят воробью
Выставку в Улан-Удэ посвятят воробью
Общество, 30.03.2022
В музее природы открывается выставка «Домовый воробей – птица года 2022»
В Бурятии отметят праздник «Зимние забавы в Чивыркуе»
В Бурятии отметят праздник «Зимние забавы в Чивыркуе»
Общество, 30.03.2022
В его рамках пройдут соревновании по подлёдному лову
Улан-Удэ присоединится к акции «10000 шагов к жизни»
Улан-Удэ присоединится к акции «10000 шагов к жизни»
Общество, 30.03.2022
Участники пройдут дистанцию, рекомендованную ВОЗ в качестве оптимальной
Лучшему «Мужскому голосу» подарят нож от бурятского ювелира
Лучшему «Мужскому голосу» подарят нож от бурятского ювелира
Общество, 30.03.2022
Улан-Удэ примет международный конкурс молодых оперных певцов
В Селенгинском районе Бурятии благоустроят 10 детских площадок
В Селенгинском районе Бурятии благоустроят 10 детских площадок
Общество, 30.03.2022
Всего в республике обустроят 247 зон отдыха
В Бурятии объявлен творческий конкурс о Петре Великом
В Бурятии объявлен творческий конкурс о Петре Великом
Общество, 30.03.2022
Участвовать могут дети от 8 до 18 лет
В Бурятии пройдёт первенство по спортивному ориентированию
В Бурятии пройдёт первенство по спортивному ориентированию
Общество, 30.03.2022
Соревнования проведут в Селенгинском районе
В Иркутской области выбрали «Почётные семьи»
В Иркутской области выбрали «Почётные семьи»
Общество, 30.03.2022
Конкурс проводился по трём номинациям
В Закаменском районе Бурятии зарегистрировали вторую двойню
В Закаменском районе Бурятии зарегистрировали вторую двойню
Общество, 30.03.2022
Мальчиков назвали Евгением и Александром
В Улан-Удэ созданы противопожарные патрульные группы
В Улан-Удэ созданы противопожарные патрульные группы
Общество, 30.03.2022
Они будут проверять факты загораний, а также проводить профилактические мероприятия
На ремонт музея истории Улан-Удэ потратят более 28 млн рублей
На ремонт музея истории Улан-Удэ потратят более 28 млн рублей
Общество, 30.03.2022
В столице Бурятии отремонтируют усадьбу Гoлдoбинa
В Иркутской области восстановят повреждённые наводнением дороги и мосты
В Иркутской области восстановят повреждённые наводнением дороги и мосты
Общество, 30.03.2022
Регион получит 359 млн рублей на завершение работ
Баскетболистки Бурятии выиграли турнир в Иркутске
Баскетболистки Бурятии выиграли турнир в Иркутске
Общество, 30.03.2022
Представительница команды стала самым ценным игроком соревнований
Агинский боксёр победил на всероссийских соревнованиях
Агинский боксёр победил на всероссийских соревнованиях
Общество, 30.03.2022
Всероссийский турнир проходил в Подмосковье

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^