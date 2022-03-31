В окрестностях Читы пройдёт чемпионат ДФО по горному бегу

Спортсменам предстоит пробежать дистанции в гору и под гору



В Забайкальском крае 3 апреля на северном склоне Титовской сопки состоятся всероссийские соревнования по горному бегу вверх/вниз, чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа, а также чемпионат и первенство региона.



Как сообщает федерация лёгкой атлетики Забайкальского края, 2 апреля пройдут официальная тренировка спортсменов, работа комиссии по допуску участников и техническое совещание с официальными представителями команд.



3 апреля в 11:00 стартуют девушки и юноши до 14 лет (2009-2010 гг. р.). В 11:30 – девушки и юноши до 16 лет (2007-2008 гг.р.). В 12:00 начнётся официальная церемония открытия соревнований. В 12:30 побегут ветераны: мужчины и женщины. В 13:00 – девушки до 18 лет (2005-2006 гг.р.), в 13:15 – юноши до 18 лет (2005-2006 гг.р.). В 13:35 будет дан старт у юниорок (2003-2004 гг.р.). Затем в 14:00 за ними последуют юниоры (2003-2004 гг.р.). Последними в 14:25 побегут женщины и в 14:45 – мужчины.



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