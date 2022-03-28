Автогонщик из Улан-Удэ победил на чемпионате Забайкалья

Общество, Фото: федерация автоспорта Забайкальского края

В Чите разыграли кубок ректора ЗабГУ по автокроссу



27 марта прошёл первый этап чемпионата Забайкальского края – этапа отборочной серии кубка России по автомобильному кроссу. Победителем командного первенства и обладателем разыгрываемого в рамках соревнований кубка ректора Забайкальского госуниверситета стала читинская команда «Легенда».



- Гонщики из Читы, Улан-Удэ, Братска и Шилки состязались на автомобилях 4 классов: «Д2-классика» – отечественные заднеприводные авто, «Супер-1600» – легковые переднеприводные автомобили, «СуперАвто» – специально подготовленные легковые машины, а также «Т1-2500» – отечественные авто повышенной проходимости, - сообщил студент ИФФ ЗабГУ Руслан Матвеев.



В командном зачёте первое место и кубок ректора ЗабГУ выиграла команда «Легенда», серебряным призёром стала команда «Red car», а бронзовым – «Автомобилист-1».



В зачётной группе «Д2-Классика» победил Евгений Косматов из Читы, в классе «Т1-2500» чемпионом стал ещё один читинец Александр Софронов. Первое место в группе «Супер-1600» занял Владимир Жидовецкий из Улан-Удэ, а золотым медалистом в классе «СуперАвто» стал читинский гонщик Владимир Арапов. Уланудэнец Александр Бадмаев стал вторым в этом классе.



- УАЗ – машина мужская, и без хорошей физической подготовки ей управлять сложно. Сегодня он не подвёл и вывез меня на первое место, – поделился впечатлениями чемпион турнира в классе «Т1-2500» Александр Софронов.

