В Улан-Удэ выберут ученика года

Конкурс проведут в дистанционном формате



С 24 по 25 марта в столице Бурятии пройдёт XVII городской конкурс старшеклассников «Ученик года г. Улан-Удэ - 2022». Конкурс проводится в дистанционном формате на платформе Zoom.



Каждый конкурсант прошёл заочный отборочный тур – конкурс электронного портфолио. Всего подано 26 портфолио, из них отобрано 19 участников из образовательных учреждений.



Торжественная церемония закрытия конкурса состоится 29 марта в городском дворце детского (юношеского) творчества. Участников конкурса наградят свидетельствами, грамотами, дипломами и памятными призами. Финалисты примут участие в республиканском конкурсе старшеклассников «Ученик года Бурятии - 2022», сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 12+

