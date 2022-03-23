Конкурс проведут в дистанционном формате
С 24 по 25 марта в столице Бурятии пройдёт XVII городской конкурс старшеклассников «Ученик года г. Улан-Удэ - 2022». Конкурс проводится в дистанционном формате на платформе Zoom.
Каждый конкурсант прошёл заочный отборочный тур – конкурс электронного портфолио. Всего подано 26 портфолио, из них отобрано 19 участников из образовательных учреждений.
Торжественная церемония закрытия конкурса состоится 29 марта в городском дворце детского (юношеского) творчества. Участников конкурса наградят свидетельствами, грамотами, дипломами и памятными призами. Финалисты примут участие в республиканском конкурсе старшеклассников «Ученик года Бурятии - 2022», сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ выберут ученика года
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