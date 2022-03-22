О том, что слышали стрельбу, рассказали жители улицы Борсоева
Утром 22 марта в центре Улан-Удэ жителей улицы Борсоева испугали звуки стрельбы. Она раздавалась у стен женской исправительной колонии №7, что находится на улице Пристанская. По словам очевидцев, там стояли вооружённые сотрудники УФСИН со штурмовыми щитами.
«У стен СИЗО и женской колонии были слышны выстрелы, а за оградой стояли сотрудники с щитами», - поделились с «Байкал-Daily» местные жители.
Как выяснилось, никакого ЧП в исправительном учреждении не произошло. Там состоялись плановые учения, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Различного рода учения проводятся в ведомстве регулярно. Так, в конце 2020 года провели командно-штабные учения по розыску и задержанию сбежавших преступников.
Улан-удэнцев испугала стрельба в центре города
Общество, Фото:
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