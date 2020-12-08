Командно-штабные учения пройдут в УФСИН
9 декабря состоятся командно-штабные учения по розыску и задержанию сбежавших преступников, сообщили в УФСИН по Бурятии.
Мероприятие планируется провести в режиме видеоконференцсвязи с отработкой практических действий на тактическом поле.
В рамках учений шестеро заключенных совершат побег из исправительной колонии №2 при помощи подкопа. Спецоперацию по поиску задержанию преступников будут проводить члены оперативного штаба управления ФСИН по Бурятии.
Как отметили организаторы, мероприятие будет проведено с учетом ограничительных мер, связанных с эпидемиологической обстановкой в регионе.
В Улан-Удэ шестеро заключённых «сбегут» из колонии
Общество, Фото:
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Когда мы говорим о людях, профессия которых – обеспечивать город теплом и светом, на ум приходят ассоциации с «вечными» ремонтами летом и – чего греха таить – иногда и с непростыми ситуациями в разгар морозов. Но подобное «однобокое» отношение к энергетикам в корне неверно. Чтобы не случалось инцидентов, каждый из рабочих «ТГК-14» упорно трудится в период летней ремонтной кампании и оперативно выезжает на устранение порывов зимой . Иначе – быть беде.
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