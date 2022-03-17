Жительницу Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду

Женщина попала в ДТП по дороге на заправку



Жительницы Тарбагатайского района Бурятии признана виновной за езду в нетрезвом виде.



В суде установлено, что в декабре 2021 года женщина привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. В феврале сельчанка после распития с подругой спиртного решила съездить на автозаправочную станцию, управляя автомобилем. По дороге она не справилась с рулевым управлением и совершила столкновение со встречным транспортом.



- Тарбагатайский районный суд назначил виновной наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права на управление транспортным средством сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор не вступил в законную силу.

