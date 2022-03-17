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Жительницу Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду

Жительницу Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду
Общество,  Фото:pexels.com
Женщина попала в ДТП по дороге на заправку

Жительницы Тарбагатайского района Бурятии признана виновной за езду в нетрезвом виде.

В суде установлено, что в декабре 2021 года женщина привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. В феврале сельчанка после распития с подругой спиртного решила съездить на автозаправочную станцию, управляя автомобилем. По дороге она не справилась с рулевым управлением и совершила столкновение со встречным транспортом.

- Тарбагатайский районный суд назначил виновной наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права на управление транспортным средством сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.
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