В Бурятии районных чиновников наказали за молчание

Северобайкальская межрайонная прокуратура выявила нарушение закона о порядке рассмотрения обращений граждан
В ноябре 2021 года в управление образования Северо-Байкальского района Бурятии поступило письменное заявление от местной жительницы по вопросу выплаты заработной платы.
Однако женщина не получила ответ на обращение.
- В нарушение федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» управление не обеспечило объективное и своевременное рассмотрение указанного обращения, ответ в установленный законом срок не направлен, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Начальнику районного управления образования внесено прокурорское представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено. Кроме того, в отношении руководителя возбуждено административное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Должностное лицо оштрафовали на пять тысяч рублей.
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