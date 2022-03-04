Почти 600 жителей аварийных домов в городе Северобайкальск в течение двух лет получат новое жилье
Площадь аварийного жилфонда, подлежащая расселению в городе Северобайкальск, составляет почти 13 тысяч кв.м. Это 42 дома, в которых проживают 583 человека. Муниципальной программой предусмотрено два способа обеспечения новым жильем: переселение во вновь построенный дом, либо выплата денежной компенсации собственникам квартир.
За два года на строительство новых домов и денежные выплаты жителям Северобайкальска будет направлено порядка 900 миллионов рублей из федерального бюджета.
- В городе Северобайкальск запланировано строительство 2-х девятиэтажных домов, общей площадью более 6 тыс. кв. метров. В эти дома смогут переехать 305 человек. Остальным жителям будет выплачена денежная компенсация, - сообщает министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Строительство новых домов планируется начать уже в этом году.
Жители Бурятии на севере республики переедут в новое жилье
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