Жители Бурятии на севере республики переедут в новое жилье

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Почти 600 жителей аварийных домов в городе Северобайкальск в течение двух лет получат новое жилье



Площадь аварийного жилфонда, подлежащая расселению в городе Северобайкальск, составляет почти 13 тысяч кв.м. Это 42 дома, в которых проживают 583 человека. Муниципальной программой предусмотрено два способа обеспечения новым жильем: переселение во вновь построенный дом, либо выплата денежной компенсации собственникам квартир.



За два года на строительство новых домов и денежные выплаты жителям Северобайкальска будет направлено порядка 900 миллионов рублей из федерального бюджета.



- В городе Северобайкальск запланировано строительство 2-х девятиэтажных домов, общей площадью более 6 тыс. кв. метров. В эти дома смогут переехать 305 человек. Остальным жителям будет выплачена денежная компенсация, - сообщает министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Строительство новых домов планируется начать уже в этом году.

