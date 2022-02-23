Школьников приглашают на мастер-класс
Мастер-класс по бурятским народным играм проведут в Иркутске. На него приглашаются дети от 7 до 11 лет.
Учитель высшей квалификационной категории, тренер-преподаватель Николай Хамгушкеев покажет и расскажет об особенностях народных игр, научит детей основным правилам и тонкостям таких игр, как бэhэлиг нюулга, загаhашад, шоно ба морид.
Школьников ждут 25 февраля в гуманитарном центре-библиотеке имени семьи Полевых. Мастер-класс начнётся в 15:00. Количество мест ограничено, сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске детей научат бурятским народным играм
Общество, Фото:
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