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В Иркутске детей научат бурятским народным играм

В Иркутске детей научат бурятским народным играм
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Школьников приглашают на мастер-класс

Мастер-класс по бурятским народным играм проведут в Иркутске. На него приглашаются дети от 7 до 11 лет.

Учитель высшей квалификационной категории, тренер-преподаватель Николай Хамгушкеев покажет и расскажет об особенностях народных игр, научит детей основным правилам и тонкостям таких игр, как бэhэлиг нюулга, загаhашад, шоно ба морид.

Школьников ждут 25 февраля в гуманитарном центре-библиотеке имени семьи Полевых. Мастер-класс начнётся в 15:00. Количество мест ограничено, сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Возрастное ограничение 6+
Иркутск народные игры бурятский этнос дети мастер-класс

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