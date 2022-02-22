В Бурятии выбрали лучших педагогов в сфере этнокультуры

Обладателями гран-при стали учителя из Улан-Удэ и Хоринского района



18 февраля в Улан-Удэ прошёл финал первого республиканского конкурса профессионального мастерства педагогов в сфере этнокультуры «Этника мастерства». Буузы из шерсти, поделки из гальки, гирлянды из вязаных носков, бурятская письменность, татарский чак-чак с кедровыми орешками и симфония языков разных народов – свои таланты и знание народных традиций десять финалисток показали в стилизованных мастерских «Города мастеров» в доме дружбы народов Бурятии.



Такой смотр мастерства проводится в регионе впервые и проходит в рамках проекта «Байкальская этника: этнокультурное образование — детям и взрослым». В нём приняло участие 50 лучших специалистов сферы этнокультуры Бурятии из разных районов республики – это педагоги воскресных школ, детских садов, центров социальной поддержки детей, учителя начальных классов и родного языка, обучающие детей традициям, народному творчеству и ремёслам.



- Цель конкурса «Этника мастерства» — выявление ярких и активных представителей профессионального сообщества педагогов этнокультурных образовательных организаций, способного позитивно влиять на развитие этнокультурных общественных пространств Бурятии, - сообщает пресс-служба проекта.



Жюри конкурса — в него вошли четыре кандидата наук и доктор педагогических наук — определило лучших из лучших. Обладателем гран-при в номинации «этно-мастер» стала Оюна Жергалова, учитель бурятского языка школы №19 города Улан-Удэ. Гран-при в номинации «этно-педагог» получила Лариса Сахиева, учитель начальных классов Тэгдинской общеобразовательной школы. Победителям и участникам конкурса вручили методический инструментарий: учебно-методический комплекс, мобильное приложение-этнословарь на русском, бурятском и татарском языках, видеосказки, живые прописи и настольную игру.

