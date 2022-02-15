Концерт популярного комика состоится в конце марта
Успешный стендап-комик Сергей Орлов выступит в Улан-Удэ с новой сольной программой под названием «Что-то с чем-то тур» (18+). Концерт состоится 26 марта.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Сергей Орлов оказался в центре скандала. Комик выступил с очередным концертом, где решил высмеять расизм, но изначально его не так поняли. Жители Бурятии решили поддержать комика и выразили слова поддержки в комментариях паблика online_buryatia. К слову, все эти мнения исходили от бурят и даже представителей старшего поколения.
«Может, хватит обижаться и искать поводы, чтобы обидеться? Если вас задевает шутка, значит вы сами про себя так думаете», «Люди обиделись на то, что он показал реальные вещи. И его позиция четко обозначена, что невежество россиян зашкаливает. А практика извинений, она скоро доведёт всё до абсурда», - поделились пользователи.
Сергей Орлов запланировал большой весенний тур с новой сольной программой и выступит в 39 городах России. Перед Улан-Удэ он выступит в Чите 22 марта, а после поедет в Иркутск 25 марта.
Известный стендап-комик Сергей Орлов выступит в Улан-Удэ
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