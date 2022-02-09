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Улан-удэнцы сперва не поверили в квартиры для работников домостроительного комбината

Улан-удэнцы сперва не поверили в квартиры для работников домостроительного комбината
Общество, 
На предприятии обещают однокомнатную квартиру тем, кто проработает пять лет

В популярном паблике «Бурятия онлайн» опубликовано заявление гендиректора домостроительного комбината Владимира Хусаева. Он сообщает, что работники предприятия получат бесплатно однокомнатную квартиру, если проработают непрерывно пять лет.

- Сейчас на предприятии требуются сварщики, арматурщики и бетонщики. Если человек проработает у нас непрерывно пять лет, он получит бесплатно однокомнатную квартиру площадью 35 кв. метров, - сказал гендиректор домостроительного комбината.

Некоторые подписчики не поверили этой хорошей новости, выразив свои сомнения.

- Не верится что-то. За 30 тысяч пишут. А как на них жить?

Как сообщал «Байкал Daily», домостроительный комбинат запустили 3 февраля. Застраивать с его помощью собираются в первую очередь 148 квартал. Там же все работники предприятия получат своё обещанное жильё.

Домостроительный комбинат будет производить панели для строительства многоквартирных домов. Благодаря этому инвестпроекту к 2031 году планируется возведение не менее миллиона квадратных метров нового жилья. За одну смену завод сможет производить один этаж двухподъездного 16-этажного дома.


домостроительный комбинат

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