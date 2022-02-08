Праздничные представления в честь Сагаалгана стартовали в Бурдраме

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7 февраля в Бурятском театре драмы стартовало представления «Бар жэлэй найр наадан» (Праздник года Тигра).Канвой концерта являются проводы года Быка и встреча года Тигра, традиционных животных символов в восточном летоисчислении, обозначающих год уходящий и наступающий.Вот уже 33 года, начиная с 1989 года, Бурятский театр драмы является центром светского притяжения для народного гуляния в Сагаалган. Каждый год режиссёры и артисты театра готовят калейдоскоп разножанровых номеров, раскрывающих многогранный талант любимцев публики.- Это представление является плодом коллективных усилий всей театральной труппы, в том числе группы сценаристов и постановщиков: народной артистки Бурятии Надежды Мунконовой, артистки Лосолмы Протасовой, режиссера Сойжин Жамбаловой. Координатором группы выступила заслуженный работник культуры России Эржена Жамбалова, для которой, после многих лет администрирования, постановка стала возвращением в творческую среду, - сообщили в театре.Зрители увидели концертные номера, искрометные юморески, комедийные драматические зарисовки, яркие танцевальные композиции, задушевные песни. Новинкой, театральным экспериментом представления стала силовая акробатика: этот цирковой жанр оказался по силам драматическим артистам.- Но сагаалгановский концерт как праздничный букет живёт лишь в дни бурятского нового года. Представление будет идти лишь несколько дней с 7 по 12 февраля. Поэтому успейте прийти и насладиться этим театральным икебана! – говорит Эржена Жамбалова.