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Бурятский цирк выступит в Санкт-Петербурге

Бурятский цирк выступит в Санкт-Петербурге
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Жители города на Неве увидят «Легенды Байкала»

Цирк Бурятии представит этно-шоу «Легенды Байкала» (0+) в Санкт-Петербурге 12 февраля в КСК «Тинькофф Арена». Цирковой спектакль станет подарком петербуржцам в дни празднования Нового года по лунному календарю.

Цирковое этно-шоу под шум волн, дыхание степей и звон бубнов расскажет старинные бурятские легенды священного озера Байкал. На манеже артисты воплотят дыхание зимы, свежесть северо-восточного ветра Баргузина, жизнерадостность и благодушность жителей Бурятии.

- Сказочная атмосфера создаётся с помощью авторской музыки с национальным колоритом, головокружительных трюков, воздушной акробатики, иллюзии, клоунады, эквилибристики, современной хореографии, 3D-мэппинга и видео-арта, - сообщает в соцсети бурятское землячество в Санкт-Петербурге.

Этно-шоу «Легенды Байкала» поставила режиссёр Елена Петрикова, заслуженная артистка России, главный режиссёр Российской государственной цирковой компании, до 2021 - ведущая артистка цирка братьев Запашных и Большого Московского государственного цирка.

Государственный цирк Бурятии – уникальная цирковая труппа, это акробатический коллектив, без животных. 
цирк

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