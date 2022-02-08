Гости посетят Тажеранские степи и остров Ольхон
Проект «Больше чем путешествие» помог почти трём десяткам парней и девушек осуществить своё желание — приехать на Байкал. При этом — совершенно бесплатно.
Программа пребывания рассчитана на неделю. Одна из обязательных составляющих программы – визит в дирекцию ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области. Именно от специалистов учреждения гости узнали, зачем в России создают особо охраняемые природные территории и почему необходимо соблюдать ряд правил при посещении таких мест.
Среди прочего, участников проекта ждёт поездка в Тажеранские степи и на остров Ольхон. Там, помимо экскурсий, для них запланированы уборка территории и знакомство с работой государственных инспекторов в области охраны окружающей среды.
Эта группа будет далеко не последней. Знакомство с Байкалом и Прибайкальским национальным парком предстоит ещё десяткам победителей, призёров и финалистов конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». На данный момент обладателей бесплатных путёвок более 50000 человек, а направлений для путешествий по стране – более сотни. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Справка
Бесплатные поездки по стране федерального проекта «Больше чем путешествие» – поощрение для победителей, призёров и финалистов 26 конкурсов конкурсной платформы «Россия – страна возможностей». Срок действия проекта – до 2024 года.
На Байкал приехали участники проекта «Больше чем путешествие»
Общество, Фото:
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