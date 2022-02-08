Молодёжь Бурятии приглашают на конкурс «Белый месяц. Новые голоса»

Финальный тур и гала-концерт состоятся в Улан-Удэ в сентябре



В Бурятии объявлено о старте конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Белый месяц. Новые голоса». Согласно условиям к участию приглашаются молодые, талантливые исполнители эстрадной песни от 15 до 30 лет, вне зависимости от состава исполнителей: соло, дуэт, ансамбль.



Участники конкурса должны представить 2 произведения, продолжительностью не более 4 минут каждая:

- песня композитора Бурятии (либо авторская) или современная обработка народной песни;

- песня из своего репертуара.



Республиканский конкурс пройдёт в два этапа. Первый этап – зональные конкурсные просмотры с выездом жюри. Их проведут как слепые прослушивания, без зрителей: участники выступают за закрытым занавесом на сцене. Этап состоится в марте-мае текущего года в следующих районах:

- с. Петропавловка – для участников из Джидинского, Закаменского, Иволгинского, Кяхтинского, Селенгинского районов - 18 марта;

- с. Турунтаево - для участников из Баргузинского, Кабанского, Курумканского, Прибайкальского районов - 1 апреля;

- с. Хоринск - для участников из Баунтовского, Еравнинского, Кижингинского, Хоринского районов - 8 апреля;

- с. Мухоршибирь - для участников из Бичурского, Заиграевского, Мухоршибирского Тарбагатайского районов - 15 апреля;

- с. Тунка – для участников из Окинского, Тункинского районов - 22 апреля;

- г. Северобайкальск - для участников из Муйского, Северобайкальского районов, г. Северобайкальск – 29 апреля;

- г. Улан-Удэ - для участников из г. Улан-Удэ - 13 мая.

Финалистов определят до 1 июня.



Второй этап – финал и гала-концерт конкурса пройдут в Улан-Удэ в сентябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



Возрастное ограничение 6+

