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Молодёжь Бурятии приглашают на конкурс «Белый месяц. Новые голоса»

Молодёжь Бурятии приглашают на конкурс «Белый месяц. Новые голоса»
Общество,  Фото:pixabay.com
Финальный тур и гала-концерт состоятся в Улан-Удэ в сентябре

В Бурятии объявлено о старте конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Белый месяц. Новые голоса». Согласно условиям к участию приглашаются молодые, талантливые исполнители эстрадной песни от 15 до 30 лет, вне зависимости от состава исполнителей: соло, дуэт, ансамбль.

Участники конкурса должны представить 2 произведения, продолжительностью не более 4 минут каждая:
- песня композитора Бурятии (либо авторская) или современная обработка народной песни;
- песня из своего репертуара.

Республиканский конкурс пройдёт в два этапа. Первый этап – зональные конкурсные просмотры с выездом жюри. Их проведут как слепые прослушивания, без зрителей: участники выступают за закрытым занавесом на сцене. Этап состоится в марте-мае текущего года в следующих районах:
- с. Петропавловка – для участников из Джидинского, Закаменского, Иволгинского, Кяхтинского, Селенгинского районов - 18 марта;
- с. Турунтаево - для участников из Баргузинского, Кабанского, Курумканского, Прибайкальского районов - 1 апреля;
- с. Хоринск - для участников из Баунтовского, Еравнинского, Кижингинского, Хоринского районов - 8 апреля;
- с. Мухоршибирь - для участников из Бичурского, Заиграевского, Мухоршибирского Тарбагатайского районов - 15 апреля;
- с. Тунка – для участников из Окинского, Тункинского районов - 22 апреля;
- г. Северобайкальск - для участников из Муйского, Северобайкальского районов, г. Северобайкальск – 29 апреля;
- г. Улан-Удэ - для участников из г. Улан-Удэ - 13 мая.
Финалистов определят до 1 июня.

Второй этап – финал и гала-концерт конкурса пройдут в Улан-Удэ в сентябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия конкурс вокальный конкурс эстрада Белый Месяц

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