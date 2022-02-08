Заявления от претендентов принимаются по 14 февраля включительно
В Забайкальском крае открыт приём заявлений на замещение должности руководителя киносети региона. Соискатель должен иметь высшее образование.
Кроме этого, кандидат на пост директора забайкальской государственной кинокомпании должен иметь стаж работы в органах управления культурой или на руководящих должностях в организациях киносети, кинопроката, средств массовой информации не менее 5 лет, приоритет у представителей киноиндустрии. Заявления от претендентов на должность принимаются на портале «Забайкальский призыв» по 14 февраля включительно. Очный этап отбора планируется провести 25 февраля.
- Нам нужен инициативный энергичный и современный руководитель, который будет активно внедрять новые технологии в кинотеатрах, но при этом будет внимательно относиться к бесценному наследию, собранному в фильмофонде за многие годы. Это должен быть человек открытый и коммуникабельный, который сумеет одновременно обновить и сохранить коллектив учреждения. Поскольку многие специалисты кинокомпании – уникальны и имеют высокий уровень профессиональной подготовки, - подчеркнула министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.
ГАУК «Забайкальская государственная компания» была основана 16 августа 1924 года как Читинское агентство «Госкино», которое помимо Забайкальской губернии обслуживало и Бурят-Монгольскую АССР. На протяжении ряда лет менялось название организации (Совкино, Союзкинопрокат, Главкинопрокат), но основная функция – прокат фильмов – сохранялась. Своё сегодняшнее название она получила в январе 2019 года.
Сегодня киносеть представлена 8 филиалами-кинотеатрами и 18 кинозалами, размещёнными в домах культуры. Для них Забайкальская государственная кинокомпания выполняет функции методического центра, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В Забайкалье объявлен конкурс на должность директора кинокомпании
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