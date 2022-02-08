В рамках месячника будут проведены около 100 мероприятий
В столице Бурятии на базе высших учебных заведений, ссузов и муниципальных школ организован месячник молодого избирателя. Его проведение позволит повысить уровень информированности молодых и будущих избирателей о выборах, о необходимости и правилах проведения процедуры выборов.
В рамках месячника состоятся порядка 100 мероприятий: анкетирование «Молодой избиратель», викторины «Политика в современном мире», олимпиады «Эрудиты избирательного права», «круглые столы «Учусь быть гражданином», конкурсы сочинений «Мой наказ депутату Государственной Думы», конкурсы рисунков «Выборы – это важно».
Также предусмотрено проведение тематических занятий, бесед, информационных часов, уроков гражданственности: «Знаешь ли ты свои права?»; «Я иду на выборы»; «Юность и избирательное право», познавательные игры «По лабиринтам права», фотовыставки «За что я люблю Россию», челлендж «Ты выбираешь!» и другие. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ.
Напомним, что с 2007 года в Российской Федерации каждое третье воскресенье февраля проводится День молодого избирателя.
В Улан-Удэ стартовал месячник молодого избирателя
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