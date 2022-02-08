Оценивать нуждаемость для соцвыплат будут по-новому

Изменения вступят в силу в апреле
Утверждены изменения в правила комплексной оценки нуждаемости, которые применяются при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет, выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки. Об этом сообщается на официальном сайте министерства труда России.
Согласно утверждённым изменениям, при принятии решения о выплатах не будут учитываться авто- или мототранспортные средства, а также объекты жилого недвижимого имущества, находящиеся в розыске или под арестом. По новым правилам также не будут учитываться жильё, транспорт и имущество, приобретённое за счёт средств целевых субсидий.
Также исключаются из учёта некоторые виды доходов при расчёте среднедушевых доходов семьи: целевые средства на развитие собственного дела; средства материнского капитала, полученные в денежной форме; налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках государственной поддержки для приобретения имущества.
Существенно смягчается правило «нулевого дохода» для беременных женщин. Теперь, если 6 месяцев беременности пришлись на период расчёта среднедушевого дохода, женщина, у которой отсутствовал доход, сможет получить выплаты. Кроме того, правило «нулевого дохода» не будет применяться, если на момент подачи заявления срок беременности женщины превышает 12 недель.
Эти изменения вступают в силу с 1 апреля 2022 года.
Постановлением также вводится возможность подачи заявления на выплату «3-7» по месту фактического жительства, если соответствующая возможность предусмотрена региональным нормативным актом. Помимо этого, устанавливается беззаявительный перерасчёт выплат в связи с ежегодным изменением прожиточного минимума.
Напомним, при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет включительно, выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет, а также выплат беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, проводится комплексная оценка нуждаемости, предполагающая помимо оценки доходов, также оценку имущественной обеспеченности, финансовых накоплений и «правило нулевого дохода» – то есть, оценку использования гражданами своего трудового потенциала.
Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, в республике в 2021 году выплата предоставлялась 47,7 тыс. семьям на 60,5 тыс. детей. С 1 января 2022 года проиндексированы социальные выплаты семьям с детьми, зависящие от величины прожиточного минимума. Изменение размера коснулось единовременной и ежемесячной выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка, ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребёнка или последующих детей, выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно.
Оценивать нуждаемость для соцвыплат будут по-новому
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