 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 февраля

07 февраля

Популярное

Оценивать нуждаемость для соцвыплат будут по-новому

Оценивать нуждаемость для соцвыплат будут по-новому
Общество,  Фото:pixabay.com
Изменения вступят в силу в апреле

Утверждены изменения в правила комплексной оценки нуждаемости, которые применяются при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет, выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки. Об этом сообщается на официальном сайте министерства труда России.

Согласно утверждённым изменениям, при принятии решения о выплатах не будут учитываться авто- или мототранспортные средства, а также объекты жилого недвижимого имущества, находящиеся в розыске или под арестом. По новым правилам также не будут учитываться жильё, транспорт и имущество, приобретённое за счёт средств целевых субсидий.

Также исключаются из учёта некоторые виды доходов при расчёте среднедушевых доходов семьи: целевые средства на развитие собственного дела; средства материнского капитала, полученные в денежной форме; налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках государственной поддержки для приобретения имущества.

Существенно смягчается правило «нулевого дохода» для беременных женщин. Теперь, если 6 месяцев беременности пришлись на период расчёта среднедушевого дохода, женщина, у которой отсутствовал доход, сможет получить выплаты. Кроме того, правило «нулевого дохода» не будет применяться, если на момент подачи заявления срок беременности женщины превышает 12 недель.

Эти изменения вступают в силу с 1 апреля 2022 года.

Постановлением также вводится возможность подачи заявления на выплату «3-7» по месту фактического жительства, если соответствующая возможность предусмотрена региональным нормативным актом. Помимо этого, устанавливается беззаявительный перерасчёт выплат в связи с ежегодным изменением прожиточного минимума.

Напомним, при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет включительно, выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет, а также выплат беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, проводится комплексная оценка нуждаемости, предполагающая помимо оценки доходов, также оценку имущественной обеспеченности, финансовых накоплений и «правило нулевого дохода» – то есть, оценку использования гражданами своего трудового потенциала.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, в республике в 2021 году выплата предоставлялась 47,7 тыс. семьям на 60,5 тыс. детей. С 1 января 2022 года проиндексированы социальные выплаты семьям с детьми, зависящие от величины прожиточного минимума. Изменение размера коснулось единовременной и ежемесячной выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка, ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребёнка или последующих детей, выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно.
социальные выплаты социальная защита

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье объявлен конкурс на должность директора кинокомпании
В Забайкалье объявлен конкурс на должность директора кинокомпании
Общество, 08.02.2022
Заявления от претендентов принимаются по 14 февраля включительно
В Бурятии начались сборы резервистов
В Бурятии начались сборы резервистов
Общество, 08.02.2022
Они продлятся по 10 февраля
Бурятский цирк выступит в Санкт-Петербурге
Бурятский цирк выступит в Санкт-Петербурге
Общество, 08.02.2022
Жители города на Неве увидят «Легенды Байкала»
Праздничные представления в честь Сагаалгана стартовали в Бурдраме
Праздничные представления в честь Сагаалгана стартовали в Бурдраме
Общество, 08.02.2022
Вот уже 33 года, начиная с 1989 года, Бурятский театр драмы является центром светского притяжения в Сагаалган
Оценивать нуждаемость для соцвыплат будут по-новому
Оценивать нуждаемость для соцвыплат будут по-новому
Общество, 08.02.2022
Изменения вступят в силу в апреле
В Иркутской области создали карту опасных мест
В Иркутской области создали карту опасных мест
Общество, 08.02.2022
На ней указаны объекты, представляющие опасность для несовершеннолетних
Улан-удэнцев опрашивают о проблеме с безнадзорными собаками
Улан-удэнцев опрашивают о проблеме с безнадзорными собаками
Общество, 08.02.2022
Горожан приглашают высказаться об эффективности закона об ответственном обращении с животными
Составлен портрет дальневосточных призывников
Составлен портрет дальневосточных призывников
Общество, 08.02.2022
Большинство из новобранцев учились и работали
5600 жителей Иркутской области расселят из ветхого и аварийного жилья
5600 жителей Иркутской области расселят из ветхого и аварийного жилья
Общество, 08.02.2022
На переселение предусмотрено более 3,8 млрд рублей
В Улан-Удэ стартовала акция «Дарите книги с любовью!»
В Улан-Удэ стартовала акция «Дарите книги с любовью!»
Общество, 08.02.2022
Собранные книги подарят библиотекам спецшкол
На самой высокой точке Бурятии водрузили «Хии морин»
На самой высокой точке Бурятии водрузили «Хии морин»
Общество, 08.02.2022
Обряд провели ламы Иволгинского и Окинского дацанов
Братский саночник занял третье место на первенстве мира
Братский саночник занял третье место на первенстве мира
Общество, 08.02.2022
Спортсмен выступал на соревнованиях по натурбану среди юниоров
В Бурятии наградили лауреатов госпремий
В Бурятии наградили лауреатов госпремий
Общество, 08.02.2022
Церемония прошла в режиме онлайн

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^