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В Бурятии заработала камера фиксации нарушений в Турке

В Бурятии заработала камера фиксации нарушений в Турке
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Новая камера ловит нарушителей, спешащих на Байкал

Уже полгода в селе Турка Прибайкальского района Бурятии (на 167 км автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян) находится новая стационарная камера фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Работать новая камера начала со вчерашнего дня, 7 февраля.

Камера фиксирует нарушение скоростного режима.

- На данном участке установлено ограничение скорости в 40 км/ч, будьте внимательны, - призывает УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце января в Улан-Удэ ввели в эксплуатацию сразу восемь новых камер фото- и видеофиксации нарушений. В том числе они установлены на перекрёстках. 
ГИБДД камеры фиксации

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