Новая камера ловит нарушителей, спешащих на Байкал
Уже полгода в селе Турка Прибайкальского района Бурятии (на 167 км автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян) находится новая стационарная камера фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Работать новая камера начала со вчерашнего дня, 7 февраля.
Камера фиксирует нарушение скоростного режима.
- На данном участке установлено ограничение скорости в 40 км/ч, будьте внимательны, - призывает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце января в Улан-Удэ ввели в эксплуатацию сразу восемь новых камер фото- и видеофиксации нарушений. В том числе они установлены на перекрёстках.
В Бурятии заработала камера фиксации нарушений в Турке
Общество, Фото:
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