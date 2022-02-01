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В сотых кварталах Улан-Удэ пройдёт «собачий» рейд

В сотых кварталах Улан-Удэ пройдёт «собачий» рейд
Общество, 
Рейд будут идти на протяжении всего дня

В четверг, 3 февраля в столице Бурятии состоится массовый рейд по собакам, он пройдёт в 100-х микрорайонах. По сообщению администрации Улан-Удэ, мобильные бригады из представителей администрации Октябрьского района, комитета городского хозяйства, управления административного контроля, городской станции по борьбе с болезнями животных, полиции и дружинники будут работать на протяжении целого дня.

В ходе рейда они проверят правила содержания домашних животных в частном секторе.

По номеру телефона оперативного штаба 8-924-456-04-99 горожане могут сообщить о местах обитания безнадзорных животных в 100-х микрорайонах и уточнить интересующую их информацию.

По адресу 119-й микрорайон, 110 – у магазина «Дарина» развёрнет работу передвижной пункт городской станции по борьбе с болезнями животных. Здесь можно будет бесплатно вакцинировать своего питомца, а за 150 рублей - зарегистрировать и получить жетон. Пункт будет работать с 10:00 до 16:00.

Сотрудники служб отлова собак сразу направят на пожизненное содержание в приюты - больших безнадзорных животных, если их рост от холки будет выше 25 см. Ранее соответствующий указ подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

В городской администрации обращают внимание, что все желающие могут взять к себе домой, собак из приютов. Они привиты и стерилизованы. Посмотреть отловленных животных, выбрать себе питомца по фотографии или задать интересующие вопросы, можно в приюте «Кот и пёс» (номер телефона 67-92-92) и приюте «Ананда» (номер телефона 37-83-13). 
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